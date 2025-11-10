Tras el Superclásico, la pésima noticia que recibió River en su lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores

El cierre de este segundo semestre está muy lejos de las expectativas que tenían en River Plate. Tras caer ante Boca Juniors el último domingo, el Millonario quedó complicado de cara a los últimos dos objetivos en pie que le quedan al equipo en el Torneo Clausura.

Es que el Xeneize se quedó con la segunda plaza para la fase de grupos de la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual. Para colmo, a falta de una fecha para el cierre de la etapa regular del certamen local, los de Marcelo Gallardo aún no aseguraron su presencia en los octavos de final.

En ese contexto, los de Núñez estuvieron atentos al cierre de la Fecha 15 este lunes, dónde recibieron malas noticias. Es que Gimnasia La Plata le ganó a Vélez Sarsfield y abrió la posibilidad de que River se pueda quedar incluso afuera de los Playoffs del Torneo Clausura en la última jornada.

Para ello, el Millonario debería caer justamente ante el Fortín en Liniers y que tres de sus cuatro perseguidores (Talleres, San Martín, Sarmiento y Gimnasia) consigan una victoria en su último compromiso. River aún depende de sí mismo y las probabilidades están de su lado, pero las chances matemáticas para una catástrofe están.

Por otro lado, aunque Deportivo Riestra no pudo ante Independiente, Argentinos Juniors sí hizo los deberes ante Belgrano. La victoria del Bicho complicó a River en la Tabla Anual. Hoy los de Gallardo están fuera incluso de la fase previa de la Copa Libertadores y ya no dependen de sí mismo para jugarla.

Así está la Tabla Anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 59 31 50:23 27 17 8 6 3 Argentinos Juniors (Libertadores – Fase previa) 54 31 40:21 19 15 9 7 4 River Plate (Sudamericana) 52 31 41:24 17 14 10 7 5 Deportivo Riestra (Sudamericana) 51 31 31:18 13 13 12 6 6 Racing (Sudamericana) 50 31 41:29 12 15 5 11 7 San Lorenzo (Sudamericana) 50 31 26:20 6 13 11 7 8 Tigre (Sudamericana) 49 31 32:23 9 13 10 8 9 Barracas Central (Sudamericana) 48 31 38:34 4 12 12 7 10 Lanús 47 31 30:23 7 12 11 8 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Independiente 44 31 36:25 11 11 11 9

La tabla del Torneo Clausura 2025

Cómo se juega la Fecha 16

*Días y horarios a confirmar

Aldosivi vs. San Martín de San Juan

Barracas Central vs. Huracán

Belgrano vs. Unión de Santa Fe

Boca Juniors vs. Tigre

Central Córdoba vs. Banfield

Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia

Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors

Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra

Independiente vs. Rosario Central

Instituto vs. Talleres de Córdoba

Lanús vs. Atlético Tucumán

Newell’s Old Boys vs. Racing

Platense vs. Gimnasia La Plata

San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín

Vélez Sarsfield vs. River Plate

