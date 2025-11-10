Es tendencia:
Tras el Superclásico, la pésima noticia que recibió River en su lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores

Luego del cachetazo en La Bombonera, las cuentas se complicaron aún más para los de Marcelo Gallardo.

Por Agustín Vetere

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

El cierre de este segundo semestre está muy lejos de las expectativas que tenían en River Plate. Tras caer ante Boca Juniors el último domingo, el Millonario quedó complicado de cara a los últimos dos objetivos en pie que le quedan al equipo en el Torneo Clausura.

Es que el Xeneize se quedó con la segunda plaza para la fase de grupos de la Copa Libertadores a través de la Tabla Anual. Para colmo, a falta de una fecha para el cierre de la etapa regular del certamen local, los de Marcelo Gallardo aún no aseguraron su presencia en los octavos de final.

En ese contexto, los de Núñez estuvieron atentos al cierre de la Fecha 15 este lunes, dónde recibieron malas noticias. Es que Gimnasia La Plata le ganó a Vélez Sarsfield y abrió la posibilidad de que River se pueda quedar incluso afuera de los Playoffs del Torneo Clausura en la última jornada.

Para ello, el Millonario debería caer justamente ante el Fortín en Liniers y que tres de sus cuatro perseguidores (Talleres, San Martín, Sarmiento y Gimnasia) consigan una victoria en su último compromiso. River aún depende de sí mismo y las probabilidades están de su lado, pero las chances matemáticas para una catástrofe están.

Por otro lado, aunque Deportivo Riestra no pudo ante Independiente, Argentinos Juniors sí hizo los deberes ante Belgrano. La victoria del Bicho complicó a River en la Tabla Anual. Hoy los de Gallardo están fuera incluso de la fase previa de la Copa Libertadores y ya no dependen de sí mismo para jugarla.

Así está la Tabla Anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)663140:152518121
2Boca Juniors (LIBERTADORES)593150:23271786
3Argentinos Juniors (Libertadores – Fase previa)543140:21191597
4River Plate (Sudamericana)523141:241714107
5Deportivo Riestra (Sudamericana)513131:181313126
6Racing (Sudamericana)503141:291215511
7San Lorenzo (Sudamericana)503126:20613117
8Tigre (Sudamericana)493132:23913108
9Barracas Central (Sudamericana)483138:34412127
10Lanús473130:23712118
11Huracán463128:26212109
12Independiente443136:251111119
La tabla del Torneo Clausura 2025

Cómo se juega la Fecha 16

*Días y horarios a confirmar

  • Aldosivi vs. San Martín de San Juan
  • Barracas Central vs. Huracán
  • Belgrano vs. Unión de Santa Fe
  • Boca Juniors vs. Tigre
  • Central Córdoba vs. Banfield
  • Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia
  • Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors
  • Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra
  • Independiente vs. Rosario Central
  • Instituto vs. Talleres de Córdoba
  • Lanús vs. Atlético Tucumán
  • Newell’s Old Boys vs. Racing
  • Platense vs. Gimnasia La Plata
  • San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín
  • Vélez Sarsfield vs. River Plate

