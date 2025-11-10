Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Tras la derrota en el Superclásico, Giuliano Galoppo podría dejar River de manera inesperada

Llegó al club de Núñez al inicio de 2025, pero podría irse del equipo antes de lo esperado.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Giuliano Galoppo, volante de River.
© GettyGiuliano Galoppo, volante de River.

La recta final del Torneo Clausura 2025 encuentra a River Plate en un lugar muy lejano al esperado. Tras la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera, los dirigidos por Marcelo Gallardo se complicaron para clasificarse a la próxima Copa Libertadores y aún no abrocharon su boleto a los octavos de final del certamen local.

Mientras el plantel del Millonario ya piensa en el duelo clave del próximo fin de semana ante Vélez Sarsfield, se conoció que la continuidad de Giuliano Galoppo en el club de Núñez no está asegurada, algo que se creía hace algunos meses.

El volante ofensivo llegó a River en enero proveniente de Sao Paulo en una operación a préstamo por un año. La transacción incluyó una opción de compra obligatoria de casi 4 millones de dólares si es que Galoppo cumplía una serie de objetivos en el Millonario.

Según adelantó el periodista Valentín Furlan, de UOL Esporte, las condiciones no se cumplieron en lo que va de su estadía en River. Por ello, hasta el momento, debería regresar al combinado paulista de cara al 2026, ya que tiene contrato allí hasta junio de 2027.

Además, la dirigencia liderada hoy por Stéfano Di Carlo aún no inició negociaciones para retener al volante ofensivo de 26 años. A pesar de este panorama, aún no hay que descartar que Galoppo continúe bajo las órdenes de Gallardo el próximo año.

Incluso, la relación entre ambos clubes es buena teniendo en cuenta las recientes trasnferencias entre ambos, con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia a préstamo en Sao Paulo, por lo que no sería complicado destrabar una negociación para el Galoppo continúe en el equipo.

Publicidad

Los números de Giuliano Galoppo en River

El sincero mensaje de Maxi Salas a 24 horas de perder el Superclásico: “Perdón al hincha de River”

ver también

El sincero mensaje de Maxi Salas a 24 horas de perder el Superclásico: “Perdón al hincha de River”

En lo que va de su estadía en el club de Núñez, Galoppo disputó un total de 32 compromisos con una sumatoria de 1765 minutos entre todas las competencias. En esa participación en cancha aportó 7 goles y 1 asistencia, además de 8 amonestaciones y 1 expulsión.

DATOS CLAVE

  • Giuliano Galoppo llegó a River a préstamo desde Sao Paulo en enero por un año.
  • Su continuidad no está asegurada ya que no cumplió las condiciones de la opción de compra obligatoria.
  • Galoppo debería regresar a Sao Paulo en 2026, donde tiene contrato hasta junio de 2027.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Ruggeri se alegró por la agresión de Maxi Salas al hincha de Boca: "Lo felicito"
Fútbol Argentino

Ruggeri se alegró por la agresión de Maxi Salas al hincha de Boca: "Lo felicito"

Las contundentes pruebas que reunió Boca sobre el hincha que generó la agresión de Salas
Boca Juniors

Las contundentes pruebas que reunió Boca sobre el hincha que generó la agresión de Salas

Fuego en La Bombonera: el insólito motivo por el que hubo un incendio horas después del Superclásico
Boca Juniors

Fuego en La Bombonera: el insólito motivo por el que hubo un incendio horas después del Superclásico

Toda la verdad sobre la chance de que Dybala se convierta en jugador de Boca
Boca Juniors

Toda la verdad sobre la chance de que Dybala se convierta en jugador de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo