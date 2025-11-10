La recta final del Torneo Clausura 2025 encuentra a River Plate en un lugar muy lejano al esperado. Tras la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera, los dirigidos por Marcelo Gallardo se complicaron para clasificarse a la próxima Copa Libertadores y aún no abrocharon su boleto a los octavos de final del certamen local.

Mientras el plantel del Millonario ya piensa en el duelo clave del próximo fin de semana ante Vélez Sarsfield, se conoció que la continuidad de Giuliano Galoppo en el club de Núñez no está asegurada, algo que se creía hace algunos meses.

El volante ofensivo llegó a River en enero proveniente de Sao Paulo en una operación a préstamo por un año. La transacción incluyó una opción de compra obligatoria de casi 4 millones de dólares si es que Galoppo cumplía una serie de objetivos en el Millonario.

Según adelantó el periodista Valentín Furlan, de UOL Esporte, las condiciones no se cumplieron en lo que va de su estadía en River. Por ello, hasta el momento, debería regresar al combinado paulista de cara al 2026, ya que tiene contrato allí hasta junio de 2027.

Además, la dirigencia liderada hoy por Stéfano Di Carlo aún no inició negociaciones para retener al volante ofensivo de 26 años. A pesar de este panorama, aún no hay que descartar que Galoppo continúe bajo las órdenes de Gallardo el próximo año.

Incluso, la relación entre ambos clubes es buena teniendo en cuenta las recientes trasnferencias entre ambos, con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia a préstamo en Sao Paulo, por lo que no sería complicado destrabar una negociación para el Galoppo continúe en el equipo.

Publicidad

Publicidad

Los números de Giuliano Galoppo en River

ver también El sincero mensaje de Maxi Salas a 24 horas de perder el Superclásico: “Perdón al hincha de River”

En lo que va de su estadía en el club de Núñez, Galoppo disputó un total de 32 compromisos con una sumatoria de 1765 minutos entre todas las competencias. En esa participación en cancha aportó 7 goles y 1 asistencia, además de 8 amonestaciones y 1 expulsión.

DATOS CLAVE