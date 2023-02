En una jornada donde Argentina se llevó varios premios, no quedan dudas que el más importante de todos es el de la renovación de Lionel Scaloni. La Selección renovará objetivos y los primeros dos pasos serán Panamá y Curazao. En referencia a estos dos rivales, el entrenador dejó una contundente declaración.

En diálogo con Infobae, al director técnico le preguntaron si le hubiera gustado buscar adversarios de mayor categoría, algo que se hizo muy difícil a lo largo del ciclo. Su respuesta fue clara: "Desde hace tres años que no tenemos rivales, por la Nations League de la UEFA y por todo esto que se da, la verdad es que tenemos que andar buscando rivales que estén libres".

"Lamentablemente es como ha estado dando el calendario y estos partidos, como se dio la situación después del Mundial", agregó el DT, que cerró: "Bienvenido sea que la gente nos pueda ver jugar en nuestro país. De lo contrario, nos teníamos que haber ido bastante lejos y no hubiera sido bueno".

Por otra parte, a Scaloni le preguntaron si existe la chance de participar de la UEFA Nations League, en referencia al rumor de que podían sumarse junto a Brasil. "No, no tengo ni idea. A los sudamericanos jugando la Nations League europea, no los veo, a no ser una invitación, pero no sé lo que pasará, sinceramente", declaró.