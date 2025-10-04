Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

“Si opino me sancionan”: el campeón del mundo con la Selección Argentina que arremetió contra Real Madrid tras la polémica ante Villareal

La expulsión de Mourinho desató la bronca del Submarino y provocó que Juan Foyth, a pesar de haber estado ausente, soltara la frase más fuerte de la noche.

Por Bruno Carbajo

Real Madrid y Villareal no estuvo exento de polémicas en el Bernabéu.
© GettyReal Madrid y Villareal no estuvo exento de polémicas en el Bernabéu.

La victoria 3-1 de Real Madrid ante Villarreal, en el Santiago Bernabéu por una nueva fecha de La Liga, no estuvo exenta de polémicas. Más allá del doblete de Vinícius y del tanto final de Kylian Mbappé, la jugada que quedó en el centro de la escena fue la expulsión de Santiago Mouriño, defensor uruguayo del Submarino Amarillo, que se ilusionaba con empatar el encuentro sobre el final.

Bajo ese clima caldeado, los hinchas del Submarino apuntaron directamente contra el arbitraje. Y entre quienes no se quedaron callados apareció una voz con peso: la de Juan Foyth. El defensor argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, no fue parte del partido (lleva tres encuentros sin ser convocado tras haber sido capitán en el arranque de la temporada), pero decidió expresar su opinión a través de sus redes sociales.

Todo ocurrió cuando un aficionado lo etiquetó pidiéndole su punto de vista sobre la polémica, y el jugador respondió con una frase tan breve como contundente. “Si opino, me sancionan amigo”, escribió, agregando un emoji de una persona encogiéndose de hombros.

Tweet placeholder

La jugada que enfureció a todo Villareal

Mouriño había sido amonestado a los 21 minutos y vio la segunda amarilla cuando restaba un cuarto de hora para el final. La acción se dio tras una disputa con Vinícius cerca de la línea lateral: el brasileño encaró, el uruguayo lo persiguió y le dio un manotazo leve sobre el pecho. Sin dudarlo, el árbitro interpretó la acción como conducta antideportiva y desató el debate acerca de si la acción tuvo la suficiente agresividad para ser merecedora de tarjeta.

Tweet placeholder
Publicidad

La decisión generó protestas inmediatas de todo el Villarreal, especialmente porque cambió el rumbo del partido por completo. Es que el Submarino venía de descontar pocos minutos atrás y se ilusionaba con alcanzar el empate. Sin embargo, cinco minutos después de quedarse con un hombre menos, Real Madrid liquidó el encuentro y apagó las esperanzas de un conjunto visitante que terminó lidiando con la frustración.

Argentina 0 vs. 0 Italia por el Mundial de Chile Sub 20: minuto a minuto

ver también

Argentina 0 vs. 0 Italia por el Mundial de Chile Sub 20: minuto a minuto

Alerta en la Selección Argentina: la inesperada lesión de Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Villarreal a horas del inicio de la fecha FIFA

ver también

Alerta en la Selección Argentina: la inesperada lesión de Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Villarreal a horas del inicio de la fecha FIFA

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
La inesperada lesión de Mastantuono que ¿lo saca de la Selección Argentina?
Fútbol europeo

La inesperada lesión de Mastantuono que ¿lo saca de la Selección Argentina?

Di María considera que "es muy bueno" que Mastantuono quiera "llevarse el mundo por delante"
Fútbol europeo

Di María considera que "es muy bueno" que Mastantuono quiera "llevarse el mundo por delante"

Mastantuono agigantó su cotización y dejó en ridículo a Vinícius Jr.
Fútbol europeo

Mastantuono agigantó su cotización y dejó en ridículo a Vinícius Jr.

Los puntajes de Argentina ante Italia en el Mundial Sub 20: jugador x jugador
Mundial Sub 20

Los puntajes de Argentina ante Italia en el Mundial Sub 20: jugador x jugador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo