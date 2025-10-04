“Si opino me sancionan”: el campeón del mundo con la Selección Argentina que arremetió contra Real Madrid tras la polémica ante Villareal

La victoria 3-1 de Real Madrid ante Villarreal, en el Santiago Bernabéu por una nueva fecha de La Liga, no estuvo exenta de polémicas. Más allá del doblete de Vinícius y del tanto final de Kylian Mbappé, la jugada que quedó en el centro de la escena fue la expulsión de Santiago Mouriño, defensor uruguayo del Submarino Amarillo, que se ilusionaba con empatar el encuentro sobre el final.

Bajo ese clima caldeado, los hinchas del Submarino apuntaron directamente contra el arbitraje. Y entre quienes no se quedaron callados apareció una voz con peso: la de Juan Foyth. El defensor argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, no fue parte del partido (lleva tres encuentros sin ser convocado tras haber sido capitán en el arranque de la temporada), pero decidió expresar su opinión a través de sus redes sociales.

Todo ocurrió cuando un aficionado lo etiquetó pidiéndole su punto de vista sobre la polémica, y el jugador respondió con una frase tan breve como contundente. “Si opino, me sancionan amigo”, escribió, agregando un emoji de una persona encogiéndose de hombros.

La jugada que enfureció a todo Villareal

Mouriño había sido amonestado a los 21 minutos y vio la segunda amarilla cuando restaba un cuarto de hora para el final. La acción se dio tras una disputa con Vinícius cerca de la línea lateral: el brasileño encaró, el uruguayo lo persiguió y le dio un manotazo leve sobre el pecho. Sin dudarlo, el árbitro interpretó la acción como conducta antideportiva y desató el debate acerca de si la acción tuvo la suficiente agresividad para ser merecedora de tarjeta.

La decisión generó protestas inmediatas de todo el Villarreal, especialmente porque cambió el rumbo del partido por completo. Es que el Submarino venía de descontar pocos minutos atrás y se ilusionaba con alcanzar el empate. Sin embargo, cinco minutos después de quedarse con un hombre menos, Real Madrid liquidó el encuentro y apagó las esperanzas de un conjunto visitante que terminó lidiando con la frustración.

