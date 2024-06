Leandro Paredes fue tajante con el regreso de Di María a Rosario Central: "No está en las mejores condiciones"

Desde hace tiempo, la posible vuelta de Ángel Di María al fútbol argentino, más precisamente para volver a ponerse la camiseta de Rosario Central, está en vilo. No solo los hinchas del Canalla quieren ver a Fideo en el Gigante de Arroyito, sino que sus propios compañeros y los fanáticos de otros clubes. Claro, es un ídolo de la Selección Argentina.

A lo largo de los últimos meses, hubo diferentes amenazas para con el futbolista de 36 años. Y lógicamente, puso en duda su retorno. Por eso mismo, Leandro Paredes se animó a opinar sobre la situación que transita el ex Real Madrid, que el 30 de junio terminará su contrato con Benfica. “Lo noté muy triste”, indicó respecto a lo que le tocó transitar.

Más allá de reflejar el estado de ánimo de Di María, el ex futbolista de PSG aseguró en DSports que “tenía la ilusión de volver ahora, pero también somos conscientes de que parte del país no está en las mejores condiciones para que él pueda volver”. A lo que amplió: “Tiene a sus hijas que ya están bastante grandes y se han criado siempre en Europa, y volver a un que pasa eso, seguramente no sea fácil. Duele porque soy de los que quieren que sus amigos puedan cumplir sus sueños, y duele muchísimo”.

En más de una ocasión, el formado en las inferiores de Boca se refirió al plan logístico que debe llevarse a cabo para, a lo que volvió a tocar el tema: “Hay que poner muchísimas cosas en la balanza. Una seguramente es esta, que es la inseguridad del país”, enfatizó.

Por otra parte, y después de destacar la vuelta del autor del segundo gol de Argentina en la final de Qatar 2022, se refirió a su situación personal: “Todavía tengo 29 años, estoy tranquilo y tengo contrato con mi club. Estoy feliz, pasándola bien”, indicó. Y cerró: “Mi carrera la viví día a día y lo que tenga que pasar, pasará. Las ganas de volver las tengo, no te puedo decir este año, el que viene o en dos años porque no lo sé, pero el sueño está siempre”.

Paredes, volante de la Selección Argentina.

¿Hasta cuándo tiene contrato Leandro Paredes en AS Roma?

El vínculo que une a Leandro Paredes con AS Roma perdurará hasta el 30 de junio de 2025.

¿Cómo es el “Operativo Regreso” de Boca con Leandro Paredes?

Aprovechando su estadía en Argentina tras la finalización de la temporada, Paredes visitó Boca Predio antes de sumarse a las prácticas con la Selección Argentina. En el recorrido, saludó a viejos conocidos como Marcos Rojo, Sergio Romero, Edinson Cavani y el propio Riquelme.

Según informó el periodista Marcos Bonocore, la visita fue parte de un “operativo seducción” orquestado por Román para tentar a Paredes a adelantar su regreso a Boca y vestir la camiseta xeneize en junio de 2025, cuando vence su contrato con AS Roma.

Durante su visita, Paredes conoció en detalle la metodología de trabajo de Riquelme como presidente y de Diego Martínez como entrenador, reafirmando que en el club de La Ribera “siempre tiene la puerta abierta”. Queda por ver si Boca logrará concretar su vuelta en un año.