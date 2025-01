Julián Álvarez superó a Vinícius e igualó a Kylian Mbappé en la tabla de goleadores

Los números de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ya son para destacar. El delantero de la Selección Argentina suma 14 goles y 2 asistencias sobre 29 partidos entre todas las competencias (LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League), cuando apenas se jugó cerca del 50 por ciento de la temporada 2024/2025.

Además, con su última anotación (que fue este miércoles 15 de enero en el triunfo 4 a 0 ante el Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero), la Araña está a un paso del top ten de los máximos goleadores de la temporada de las cinco grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

Con sus 14 gritos, Julián Álvarez superó a Vinícius Júnior y Marcus Thuram (Inter de Milán), ambos con 13, e igualó a Kylian Mbappé, Jamal Musiala (Bayern Munich) y Cole Palmer (Chelsea). Ahora, para entrar entre los 10 máximos artilleros debe desplazar, en primer término, a Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Moise Kean (Fioretina) y Mateo Retegui (Atalanta) con 15.

Por otro lado, el ex River está a tan solo 5 goles y 11 asistencias de equiparar sus mejores números en el Manchester City, cifras correspondientes a la temporada 2023/2024, en la cual, si bien alcanzó a jugar 54 partidos bajo el mando de Pep Guardiola, era suplente de Erling Haaland (aunque también en algunos casos ingresaba en lugar de Kevin De Bruyne).

El Atlético de Madrid ganó y ya suma 15 triunfos consecutivos

Con el 4 a 0 sobre el Elche por la Copa del Rey, el Atlético de Madrid llegó a los 15 triunfos consecutivos contando todas las competencias. Sigue siendo la mejor seguidilla de partidos ganados de toda la historia del club colchonero y ahora va por el récord europeo que le pertenece al Bayern Munich (en 2020 asentó 23 victorias una tras otra).

Del mismo modo, ahora espera al sorteo que realizará la Real Federación Española de Fútbol este lunes 20 de enero en su sede ubicada en Las Rozas, Madrid, con el cual determinará los cruces por los Cuartos de Final (Valencia, Getafe, Leganés y Barcelona ya están clasificados, faltan los resultados de Real Madrid vs . Real Celta, Athletic Club vs. Osasuna y Real Sociedad vs. Rayo Vallecano).

Atlético de Madrid ahora le apunta al Leganés

Este sábado 18 de enero el Atlético de Madrid intentará asegurar el primer puesto de la tabla de posiciones de LaLiga por una semana más. Se enfrentará al Leganés en el Estadio Municipal de Butarque. Por cierto, el domingo, el Real Madrid, escolta en la clasificación, recibe a Las Palmas.

