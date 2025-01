Luka Romero fue uno de los que le dio nombre a una nueva categoría de futbolistas que a la Selección Argentina se le presentó mayormente desde que Lionel Scaloni es el entrenador. Se trata de los ‘europibes’, la generación de jugadores con sangre albiceleste que son hijos de los compatriotas que buscaron, principalmente en el Viejo Continente, un mejor destino frente a la crisis que estalló en la Argentina en el 2001.

De hecho, el mediocampista mencionado, en el 2020 fue pionero en este formato por entonces exótico al debutar con tan solo 15 años, 7 meses y 8 días en la primera división del Mallorca (así se convirtió en el debutante más joven en la historia de LaLiga). Por esta razón, fue convocado a los combinados Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 20, siendo con este último, bajo las órdenes de Javier Mascherano, con el que participó del Mundial 2023.

Sin embargo, en lo que todavía son sus primeros años de su carrera (tiene apenas 19 años) Luka Romero no logra hacer pie en Europa. En 2021 fue fichado por la Lazio, en 2023 lo compró el Milan, en enero del 2024 fue cedido al Almería y en julio de mismo año el Rossonero lo cedió al Alavés. En ninguno de esos clubes logró continuidad.

De ahí que Lionel Scaloni no lo haya tenido en cuenta para hacerlo parte de la Selección Argentina mayor, como sí sucedió con otros casos como los de Alejandro Garnacho (delantero del Manchester United nacido en Madrid) y Nico Paz (centrocampista oriundo de Santa Cruz de Tenerife, transferido por el Real Madrid al Como 1907 de la Serie A de Italia).

Ante este escenario, por el momento distante con la actual campeona del mundo, el que se frota las manos es Javier Aguirre, DT de la Selección de México. Es que Romero nació en Victoria de Durango, ciudad mexicana. Por eso, la alternativa de ser citado por el seleccionado norteamericano. Además, el Vasco Aguirre lo conoce del Mallorca.

Luka Romero, a un paso de la Liga MX

Además de todo lo descrito, el Milan recibió una propuesta del Cruz Azul, según cuenta este martes 14 de enero el Diario AS. El elenco italiano no se niega en cederlo siempre y cuando desde México se hagan cargo de la indemnización pertinente para el Alavés (en donde Chacho Coudet no lo tiene en cuenta), puesto que el préstamo del club español con el jugador es hasta que finalice la temporada.

En ese sentido, circuló que el Cementero no mostró reparos en cuestiones económicas. Incluso, desea ganarle la pulseada al Guadalajara, que también tiene entre ceja y ceja al protagonista en cuestión. Lo cierto es que ya sea en el Cruz Azul o en las Chivas, estará mucho más cerca de la Selección de México, que se lo quiere apropiar antes de que caiga el llamado de Scaloni.

Luka Romero reconoció que lo llamó Javier Aguirre para la Selección de México

“La primera selección que me llamó fue Argentina, es verdad que después España y México se me acercaron. No le cierro las puertas a nadie, porque uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro. Estuve hablando con Javier Aguirre y Rafael Márquez, es algo que me pone feliz, pero pienso en estar con Alavés, hacer lo mejor posible y después decidir”, contó en diálogo con ESPN en octubre del 2024.

