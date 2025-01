Giuliano Simeone revela la clave del buen momento del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid es el único líder de la tabla de posiciones de LaLiga. Con 44 unidades mira a todos desde arriba (tiene al Real Madrid a un punto y al Barcelona a seis). Además, ya clasificó a los Cuartos de Final de la Copa del Rey y se encuentra en la lucha por uno de los cupos directos para los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Al respecto del gran momento del Colchonero, el que se expresó fue Giuliano Simeone, hijo del Cholo, que se ganó un lugar en el esquema de su padre a partir de esta temporada. ”Estamos en un buen momento. El equipo está en una racha muy positiva. Creo que esto es parte de todo el equipo, de cómo trabajamos en cada entrenamiento, por la plantilla tan competitiva que hay ahora mismo en el club y todos juntos lo estamos sacando adelante”.

En cuanto a su producción, en la conversación que mantuvo con el diario AS, comentó: ”No sé si le gusto a la gente pero sí tengo claro que le voy a demostrar que cada minuto que juegue. Voy a dejarme todo por este club, por este escudo. Siempre voy a dar el máximo, sean 5, 10 minutos, no me toque jugar, juegue de titular… siempre voy a dar el 100%”.

En esa misma línea, recordó el momento en el que sufrió la rotura de tobillo a mediados del 2023: ”Sinceramente, si me lo decían tiempo atrás, habría sido imposible imaginar todo eso. Pero está claro que si uno trabaja en el día a día y sigue esforzándose sin pensar en el futuro sino centrándote en el presente, van sucediendo las cosas”.

Para cerrar, Giuliano Simeone aclaró que no se conforma con lo cosechado hasta entonces: ”El destino se dio así. Muy contento por todo esto pero ahora mismo me centro en el día a día, en seguir creciendo, en seguir mejorando, aprendiendo para más”.

El vínculo con Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid y con Lionel Messi en la Selección Argentina

Publicidad

Publicidad

”No hay que gestionar nada. Hay que ver, aprender, escuchar, sobre todo a ellos que tienen tanta experiencia y que son leyendas. El mejor jugador del mundo es Lionel Messi, aprender de ellos y estar mínimamente a su altura, tanto compartiendo vestuario como en la cancha”, exteriorizó Giuliano Simeone.

Los números de Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid

Giuliano Simeone suma 1141 minutos repartidos en 21 encuentros entre todas las competiciones (LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League). Ya marcó un gol (a Las Palmas en el triunfo 2 a 0 por la fecha 12 del campeonato de la pimera división del fútbol español) y registró tres asistencias.

ver también Julián Álvarez superó a Vinícius e igualó a Kylian Mbappé en la tabla de goleadores