Durante el amistoso en Córdoba, los usuarios lanzaron una ola de críticas por el bajo rendimiento de uno de los campeones del mundo en cancha.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, la Selección Argentina goleó por 4-0 a su par de Bolivia en el marco de un amistoso internacional, el primero de tres en esta Fecha FIFA para los de Lionel Scaloni. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López fueron los autores de los goles.

El equipo, mezcla entre campeones del mundo y algunas caras nuevas, tuvo un rendimiento general positivo y varios futbolistas lograron mostrarse de cara al ciclo que acaba de comenzar. Sin embargo, Julián Álvarez no encontró el visto bueno de los hinchas.

Es que, a lo largo del compromiso, una gran cantidad de usuarios se manifestó en las redes sociales para criticar el nivel actual del delantero de Atlético de Madrid. La Araña se perdió un mano a mano en el primer tiempo y esa jugada destapó la olla de críticas.

Julián Álvarez tuvo el tercero de Argentina frente a Bolivia sobre el final de la primera etapa. pic.twitter.com/HLXjhuNUrO — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Al campeón del mundo en 2022, como una de las máximas figuras del equipo, le reprocharon no estar al nivel de ese año y también le apuntaron al Cholo Simeone, por ser su entrenador en el Colchonero. “Julián ya se olvidó de jugar al fútbol”, lanzó uno de los usuarios. Otro bromeó: “Lo engualicharon los españoles”.

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Datos clave

Argentina goleó 4-0 a Bolivia con tantos de Martínez, Paz, Romero y López.

a Bolivia con tantos de Martínez, Paz, Romero y López. Julián Álvarez desperdició un mano a mano y fue duramente criticado en redes sociales.

desperdició un mano a mano y fue duramente criticado en redes sociales. Atlético de Madrid y su entrenador Diego Simeone también recibieron críticas de los hinchas.