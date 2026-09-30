Lautaro Martínez palpitó la era post Messi en la Selección Argentina: “Es irremplazable”

El Toro remarcó el legado que dejó Lionel en la Albiceleste y confía en poder seguir siendo competitivos.

Lautaro Martínez confirmó su buen momento goleador. El Toro fue titular con la Selección Argentina en el amistoso ante Bolivia y fue el autor del primer tanto para empezar a encaminar la goleada albiceleste en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Tras el encuentro, el atacante del Inter de Milán brindó declaraciones para la prensa en campo de juego y palpitó lo que será la nueva era de la Selección sin Lionel Messi, quien jugará su último partido ante Benín en el Estadio Monumental.

“Es impresionante lo que ha hecho Leo y nosotros lo vimos de cerca. Así como se fue Diego, ahora es el momento de Leo. Hay que transmitir el mensaje que nos dejó para los chicos que van llegando”, manifestó Lautaro luego de la goleada sobre Bolivia para TyC Sports.

En la misma línea, Martínez agregó: “Son sensaciones difíciles de explicar. Nos marcó por mucho tiempo, nos guió por mucho tiempo. Ha dejado un legado muy grande en este país, en el mundo del fútbol. Leo es irreemplazable. Trataremos de ayudar a los que recién arrancan”.

Más adelante, en diálogo con Telefe, Lautaro expresó sobre la ausencia de Messi en los próximos desafíos: “Se viene un cambio, un proceso. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad. No creo que se vuelva a repetir uno como él, porque es único, porque fue y será el mejor jugador de todos los tiempos“.

El gol de Lautaro Martínez vs. Bolivia

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR FRENTE A BOLIVIA!



A los 19', Lautaro Martínez puso el 1 a 0 en el amistoso que se disputa en el Estadio Kempes. pic.twitter.com/YGm7vjLaEr — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

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Cuándo es la despedida de Lionel Messi

Para cerrar su etapa como jugador de la Selección Argentina, Lionel Messi fue convocado para el último amistoso de esta Fecha FIFA. Será el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental. En el medio, el sábado 3, la Albiceleste chocará ante Burkina Faso, también en la casa de River Plate.

En síntesis