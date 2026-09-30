Scaloni adelantó cómo definirán quién portará la ’10’ de Messi en Argentina: “Si quiere, bienvenido sea”

Tras la goleada ante Bolivia, el DT se refirió al proceso para ubicar al sucesor del astro luego de su retiro.

Por el primer amistoso de esta Fecha FIFA, la Selección Argentina goleó por 4-0 a su par de Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes. La Albiceleste dominó y se llevó la victoria con los gritos de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se mostró contento por el rendimiento colectivo de sus dirigidos y comenzó a pensar en lo que viene. El DT se refirió al futuro sin Lionel Messi y cómo definirá al sucesor del astro, que tendrá que llevar la mítica ’10’ en su espalda.

“La número 10 en estos partidos no. Hasta el 6 la va a usar Leo. A partir de la siguiente fecha ya veremos a quién se la damos. Hay un montón de chicos que la pueden llevar. Antes de oficializar se lo diremos al jugador. Y si quiere, bienvenido sea”, adelantó el DT de Pujato.

Messi dejará vacante la 10. (Foto: Getty)

Además, Scaloni se refirió a las caras nuevas en el equipo: “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante, todavía más para un entrenador de selección. Se nota en la cara de los chicos todo lo que genera poder jugar con esta camiseta y todo lo que cuesta. Ellos son privilegiados”.

“Es un orgullo poder darles la oportunidad a estos chicos. Creemos que es el momento ideal para que puedan disfrutar de su convocatoria, exprimirse sabiendo que antes había momentos en los que jugar con esta camiseta costaba un poco más. Ahora es un buen momento para que puedan exprimir su potencial”, completó.

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Argentina post Messi

“Leo es irremplazable. Buscaremos la manera de jugar con el mismo sentido, a través de la pelota, de juntar pases, de llegar al arco como equipo. Es una identidad de esta selección, más allá de quién esté. Con él la cosa cambia, pero la identidad está. El desafío es seguir jugando de esta manera. Puede haber matices, pero la esencia es siempre la misma, a través de la pelota”, señaló Scaloni.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

En esta Fecha FIFA, a la Selección Argentina le quedan dos compromisos por delante, uno de ellos más que especial. El sábado 3 de octubre chocarán en el Estadio Monumental ante Burkina Faso, mientras que la gran noche se dará el martes 6, en el mismo escenario, en lo que será la despedida de Lionel Messi ante Benín.

Datos clave

Argentina goleó 4-0 a Bolivia con goles de Martínez, Paz, Romero y López.

a Bolivia con goles de Martínez, Paz, Romero y López. Lionel Scaloni definirá el heredero de la 10 tras la despedida de Messi.

definirá el heredero de la 10 tras la despedida de Messi. La Albiceleste jugará ante Burkina Faso el 3 y Benín el 6 de octubre.