AFA apeló la sanción a Leandro Paredes por la pelea ante Gavi: buscan reducirla de 10 a 3 partidos de suspensión

La Albiceleste espera tener la resolución de parte de FIFA en 30 o 60 días. Si el fallo se da a favor, en noviembre podría estar disponible para Scaloni.

Este miércoles, mientras se dan los preparativos para el partido ante Bolivia, se confirmó una novedad importante respecto a las sanciones que sufrió la Selección Argentina por los incidentes ante España en la final del Mundial 2026.

Es que se hizo oficial la apelación de AFA a la FIFA para reducir la sanción de Leandro Paredes, quien recibió una suspensión de 10 partidos por la trifulca con Gavi, volante de la Furia Roja.

Mediante los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino, Andrés Patón Urich y Ariel Reck, se hizo oficial hacia el ente madre del fútbol mundial el pedido para reducir la sanción de 10 partidos a apenas tres, que sería el mínimo estipulado para este tipo de casos.

Según pudo saber BOLAVIP, AFA comparó su sanción con las de otros campeones del mundo, capitanes o referentes de un seleccionado y argumentaron que la misma había estado muy por encima del promedio. Ahora, FIFA tendrá entre 30 y 60 días para responder la apelación.

Motivo por el que Paredes fue sancionado

Cabe destacar que, en caso de hacerse efectivo el fallo a favor, Paredes cumpliría sus tres fechas de suspensión en esta fecha FIFA, por lo que podría estar disponible a partir de noviembre.

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Las frases de Paredes y Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina

“No hablé con el entrenador, seguramente esta semana pase por el predio a saludar y ver cómo está todo por ahí. Me siento parte de los que están ahí, y si no estuviera sancionado seguro estuviese ahí”, fueron los dichos del mediocampista de Boca luego de eliminar a Racing el pasado domingo.

El pasado martes, Paredes estuvo presente en AFA viendo el entrenamiento de la Selección y conversó con Scaloni. Si bien no se filtraron detalles de lo que conversaron, en conferencia de prensa el entrenador oriundo de Pujato le dejó las puertas abiertas al volante de Boca, por lo que una vez que cumpla con esta suspensión impuesta por FIFA, podría volver a formar parte de las convocatorias.

“No hablé, me dijeron lo que dijo y claro que pertenece a la Selección. ¿Cómo no va a pertenecer Paredes a la Selección? Sobre todo por lo que nos dio y porque es un histórico. Particularmente lo queremos, no volvió a hablar porque no había mucho que agregar, no hablé con ninguno”, dijo Scaloni.

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Y agregó: “Las puertas están abiertas porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño. Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos. Más allá de las fechas que le dieron, la sanción no estuvo buena, pero cuando esté disponible y si está a esté nivel es un gran jugador”.

En síntesis