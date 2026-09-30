Nico Paz va a ser preponderante en esta Selección Argentina, pero por favor no lo comparemos con Messi

El pibe del Como fue figura en la paliza contra Bolivia, pero no hay que cargarlo con la mochila de catalogarlo como el nuevo Messi.

Partidazo de Nico Paz con un golazo, pinchándola. Además, un córner a la cabeza de Cuti Romero para que el capitán meta el tercero.

Pero creo que hay que aprender de lo que pasó con Lionel Messi en la Selección Argentina y no cargarlo de presión al pibe. No empecemos con que es el heredero, con que es el nuevo Messi, con que es el nuevo número 10 que tiene que tener la camiseta de Messi.

De hecho, yo no le daría la 10 a Nico Paz. Yo lo dejaría con la 18, jugando tranquilo y que vaya creciendo. Está claro que va a tener un papel preponderante en esta nueva Scaloneta.

Sí, Nico Paz va a ser titular muchos partidos y en otros tantos va a jugar un rato entrando desde el banco. Pero, por favor, colegas, hinchas del fútbol, no presionemos a este pibe. No le tiremos una mochila de 2.000 kilos con esto de que puede ser el nuevo Messi.

🗣️ "NO HAY QUE CARGARLO DE PRESIÓN A NICO PAZ".



Toti Pasman sobre el futuro del futbolista de Como en la Selección Argentina. pic.twitter.com/7krf3WaAu0 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 1, 2026

Nico Paz tiene clase de sobre y la rompe, pero Scaloni lo va a llevar de a poco y está bien. No hay que decirle que es el nuevo Messi bajo ningún punto de vista.

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¿Qué otras cosas me gustaron de la Selección Argentina? Lautaro Martínez, que siempre juega en serio, que es un goleador tremendo. Está a un gol de alcanzar al Kun Agüero y meterse en el podio de los máximos goleadores históricos de Argentina, con Messi y Batistuta. Impresionante.

A su vez, Cuti Romero sigue haciendo goles. Es caudillo, es capitán y es líder. Y entraron muchos jugadores que entraron bien. El Flaco López, el pibe Flores, Mastantuono. Ah, y gran partido de Palacios.

Y los que quedaron en el debe fueron Julián Álvarez, que sigue peleado con el gol, Agustín Giay, del cual esperaba más, y Gianluca Prestianni, de quien también esperaba más.