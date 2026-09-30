Argentina vs. Bolivia, EN VIVO por un amistoso FIFA internacional: Scaloni confirmó la formación

En Córdoba, el seleccionado de Lionel Scaloni mide fuerzas ante su par de Bolivia en el marco del primer amistoso de la fecha FIFA.

Este miércoles, en el marco del primer amistoso internacional de los tres que afrontará la Selección Argentina en esta fecha FIFA, la reciente subcampeona del mundo se encuentra frente a frente con su par de Bolivia con el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba como escenario y con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina.

Los comandados estratégicamente por Lionel Scaloni llegan a este espectáculo en medio de una gran revolución. Primero por la reciente final del Mundial 2026, segundo por el anuncio del retiro de Lionel Messi de La Albiceleste el próximo 6 de octubre contra Benín y tercero por el inicio de un nuevo camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Paralelamente, Bolivia llega a este compromiso luego de un nuevo fracaso en el que no pudo acceder a la pasada Copa del Mundo. Como consecuencia de ello, el combinado del altiplano tratará de generar un quiebre para poder pisar fuerte en las próximas Eliminatorias y quebrar una historia realmente adversa, ya que no juega un Mundial desde 1994.

Formación confirmada de Argentina

Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Cómo ver Argentina vs. Bolivia por TV

El amistoso entre Argentina y Bolivia podrá verse por intermedio de las pantallas de Telefé y TyC Sports. Paralelamente, también existirá la posibilidad de seguirse a través de las plataformas digitales de ambas señales.

Últimos partidos entre Argentina y Bolivia

16/10/2024 – Eliminatorias Mundial 2026: Argentina 6 Bolivia 0

12/9/2023 – Eliminatorias Mundial 2026: Bolivia 0 Argentina 3

10/9/2021 – Eliminatorias Mundial 2021: Argentina 3 Bolivia 0

29/6/2021 – Copa América 2021: Argentina 4 Bolivia 1

13/10/2020 – Eliminatorias Mundial 2022: Bolivia 1 Argentina 2

Publicidad

La previa de Argentina vs. Bolivia

Minuto a minuto