Las calificaciones de la Albiceleste en la victoria ante La Verde en su primera presentación de la fecha FIFA.

Emiliano Martínez (5): Prácticamente no intervino por el constante dominio de la Selección Argentina.

Agustín Giay (5): Se proyectó bien en varias ocasiones y llegó al fondo para terminar algunas jugadas, pero le faltó el toque final para encontrar a sus compañeros en los centros. No lo exigieron en la marca.

Cristian Romero (7): La delantera boliviana no lo inquietó, pero logró romper líneas en más de una ocasión con pases rasantes y anotó el tercer gol de cabeza para sentenciar el duelo antes de ser sustituido.

Cristian Romero celebra el tercer gol de Argentina (Getty Images)

Lisandro Martínez (6): Tampoco sufrió sobresaltos en defensa. Muy atento en los anticipos y coberturas. Prolijo en las salidas con pelota dominada.

Román Vega (6): Jugó más en campo rival que en el propio y se convirtió en un delantero más por izquierda. Si bien no pudo capitalizar sus subidas, fue importante para generar superioridad numérica en ataque.

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Alexis Mac Allister (6): Asistió a Lautaro Martínez para la apertura del partido y poco más. No tuvo errores con pelota y tuvo un partido correcto, pero otros mediocampistas gravitaron más en el encuentro.

Exequiel Palacios se adueñó del mediocampo de Argentina ante Bolivia (Getty Images)

Exequiel Palacios (8): Siempre bien posicionado y muy preciso en cada intervención, tanto en salida como en el armado de juego. Fue el que más tocó la pelota (121) y coronó su buena actuación con una gran asistencia para Nico Paz en el segundo gol. También dejó mano a mano a Julián en el primer tiempo.

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Nico Paz (7): Autor del segundo gol argentino a través de una definición exquisita por encima del arquero rival. Se lo vio algo impreciso en el arranque, pero fue creciendo en confianza y asistió a Cuti Romero para el tercer tanto con un centro preciso desde la izquierda.

Gianluca Prestianni (5): De más a menos. El futbolista de Benfica tuvo la chance de ser titular e intentó ser desequilibrante desde el principio, pero fue perdiendo protagonismo con el correr de los minutos y fue reemplazado en el inicio del complemento.

Lautaro Martínez abrió la cuenta en el Kempes (Getty Images)

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Lautaro Martínez (6): No encontró demasiados espacios y tuvo que salir del área para entrar en contacto con la pelota, pero demostró su capacidad goleadora con el primer tanto para encaminar el triunfo argentino. La que tuvo, la mandó adentro.

Julián Álvarez (4): Se lo vio incómodo a lo largo de todo el encuentro y también necesitó alejarse del área rival para participar. No pudo transformar en gol una clara chance que tuvo en el primer tiempo y tampoco logró capitalizar otros ataques en el complemento.

Ingresaron:

Franco Mastantuono (6): Buen ingreso del futbolista de Fiorentina. Se movió por todo el frente de ataque y generó ocasiones de peligro que no terminaron en gol por poco. Algo impreciso sobre el final.

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Valentín Barco (6): Otro buen ingreso. El jugador de Chelsea se hizo cargo de la pelota en algunos pasajes y estuvo preciso con los pases al último tercio.

Leonardo Balerdi (5): Reemplazó a Cuti Romero y jugó casi todo el segundo tiempo. No tuvo muchas intervenciones, pero no desentonó cuanto entró en juego.

Equi Fernández (5): Entró por Mac Allister sobre el final. Tocó pocas pelotas, pero tuvo un 100% de precisión en pases (12/12).

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José ‘Flaco’ López (6): Ingresó para disputar el último cuarto de hora y convirtió dos tantos: uno mal anulado y otro sí contó para el 4-0 final a favor de la Albiceleste. Goleador.

Santiago Simón (-): Ocupó el sector derecho de la defensa sobre el final del partido, pero casi no tocó la pelota.

Leonardo Flores (6): Le bastaron pocos minutos para demostrar que no le pesó su debut en la Selección Argentina. Muy punzante y vertical cada vez que pudo atacar. Estuvo cerca de convertir en la última del partido.

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Valentín Gómez (-): Reemplazó a Lisandro Martínez en la recta final, pero no fue exigido en defensa y tampoco tuvo la pelota en sus pies.