La Selección Argentina de Lionel Scaloni comenzará una gira amistosa que realizará por Asia en junio de este 2023. La Albiceleste estará enfrentando a Australia el 15 y cuatro días más tarde ante Indonesia. Sin embargo, no son todas buenas noticias: se confirmaron algunas bajas importantes, entre ellas la de Alejandro Papu Gómez.

Es importante aclarar que el extremo argentino tampoco había participado en los amistosos de marzo frente a Panamá y a Curazao, donde si estuvieron todos los otros futbolistas que levantaron la Copa del Mundo en Qatar 2022. En Bolavip te revelamos cuál es el motivo de la ausencia.

+¿Por qué no fue convocado Papu Gómez por Scaloni?

El futbolista del Sevilla fue operado del tobillo izquierdo por la misma lesión que arrastraba desde el Mundial. Se trataba de una artroscopia en el tobillo izquierdo, la cual le demandó entre 4 y 8 semanas sin disputar partidos oficiales.

Actualmente ya está recuperado y sumando minutos, aunque Scaloni prefirió darle la chance a otros futbolistas ya que el Papu no está al 100% desde lo físico. En esta oportunidad no es el único campeón del mundo en no ser convocado: Juan Foyth, Ángel Correa, Lautaro Martínez, Franco Armani y Lisandro Martínez no fueron citados por distintas razones.

“El Papu merecería estar acá. Creo, a buen criterio, que es entendible que Sevilla no lo deje venir porque él venía de una lesión. Haremos todo lo posible para que pueda estar uno o dos días con nosotros, pero dependerá mucho de su club”, fue lo que dijo en su momento Scaloni cuando le preguntaron por la ausencia del delantero.