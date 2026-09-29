Predicción Argentina – Bolivia: así saldrá el duelo amistoso según la Inteligencia Artificial

Gemini, la IA de Google, dio su pronóstico para el encuentro que se disputará en el Kempes.

En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA de septiembre, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Bolivia, en lo que será su regreso a la actividad tras dos meses de parate, luego de su participación en la Copa del Mundo.

Con 34 jugadores a su disposición, Lionel Scaloni pararía un equipo con mayoría de titulares más algunos futbolistas que se sumaron en esta convocatoria, y que serán observados de cerca para formar parte del nuevo ciclo mundialista, pensando en la edición del 2030.

En este contexto, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que realice una predicción exacta sobre cómo saldrá el encuentro en Córdoba, y el pálpito fue más que claro: será victoria por goleada a favor del combinado argentino.

La predicción de la IA de Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional

Resultado Final Simulado: Argentina 4 – 0 Bolivia

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 18): Argentina abre el marcador. Tras una presión alta en campo rival que provoca la pérdida de Bolivia, Lautaro Martínez combina en una pared rápida con Julián Álvarez y define cruzado en el área ante la salida del arquero.

Argentina abre el marcador. Tras una presión alta en campo rival que provoca la pérdida de Bolivia, Lautaro Martínez combina en una pared rápida con Julián Álvarez y define cruzado en el área ante la salida del arquero. 2-0 (Minuto 39): La Albiceleste amplía la ventaja antes del descanso. Un centro preciso desde el costado encuentra el desmarque de Julián Álvarez hacia el segundo palo, quien conecta de volea para castigar los desacoples defensivos del conjunto visitante.

La Albiceleste amplía la ventaja antes del descanso. Un centro preciso desde el costado encuentra el desmarque de Julián Álvarez hacia el segundo palo, quien conecta de volea para castigar los desacoples defensivos del conjunto visitante. 3-0 (Minuto 62): Llega el tercero desde fuera del área. Luego de un rechazo corto de la saga boliviana tras un tiro de esquina, Alexis Mac Allister saca un potente remate de media distancia que entra rasante, pegado al palo derecho.

Llega el tercero desde fuera del área. Luego de un rechazo corto de la saga boliviana tras un tiro de esquina, Alexis Mac Allister saca un potente remate de media distancia que entra rasante, pegado al palo derecho. 4-0 (Minuto 81): Liquidación total por intermedio de los juveniles. Con Bolivia volcada en un bloque muy bajo, Franco Mastantuono aprovecha una maniobra individual por el sector derecho, engancha hacia adentro y liquida el partido con un disparo a colocar.

Factores Clave del Análisis