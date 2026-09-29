Eduardo Coudet dejó River el 27 de agosto. Si bien Leonardo Ponzio fue elegido como sucesor, en principio de manera interina, uno de los nombres que sonó para sentarse en el banco del Millonario fue Lionel Scaloni, que tiene contrato con la Selección Argentina hasta diciembre de 2026, aunque todo indica que renovará su vínculo.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo ante Bolivia y allí fue consultado sobre un supuesto llamado de River. El oriundo de Pujato dijo: “La verdad que los rumores son rumores, a mí nadie me ha hablado. No sé si hay que repetirlo, pero hasta el 31 de diciembre estoy acá y no voy a escuchar a nadie. Conmigo no habló nadie y hasta el 31 de diciembre no voy a escuchar. Hoy estoy acá. Si estando acá dijera que no he recibido cosas mentiría, pero lo de River no es cierto, nadie me contactó“.

¿La 10 para Mastantuono?

“Nico Paz y Mastantuono pueden jugar juntos, en principio jugaría uno de los dos. Hemos probado que jueguen juntos y lo intentaremos en algún momento.

Estos partidos no tenemos obligación de que nadie lleve la 10, así que recién a partir del partido de Leo veremos a quién se la damos. La idea es que se la quede uno, pero por ahora no hemos decidido”, afirmó Scaloni.

Franco Mastantuono. (Foto: Getty).

Santiago Simón y Julián Alvarez

Respecto a Santiago Simón dijo: “Ya lo habíamos tenido en juveniles y tenemos buenas referencias. Demuestra querer estar y le daremos la posibilidad de jugar, lo importante es que puedan aportar. Contentos por lo que nos pueden dar y ya hablamos de que les daremos los minutos necesarios”.

“No hablé con el del tema, es un tema que no… Aparte que ya cerró el libro de pases. Lo vemos bien, contento. Ojalá vuelva a recuperar la confianza de la hinchada del Atlético de Madrid para el bien del Atlético y el bien de la Selección Argentina“, dijo Scaloni.

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Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.

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