Scaloni confirmó quienes serán los capitanes de la Selección Argentina en la era post Messi

El entrenador se refirió a la nueva camada de capitanes que tendrá la Albiceleste tras la despedida del 10 ante Benín.

Este martes, en la previa del partido entre la Selección Argentina y Bolivia, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en el predio de AFA, antes de viajar a Córdoba para el primer amistoso de esta fecha FIFA.

En la misma, además de hablar de cuestiones referidas a su futuro y a los partidos que se disputarán en esta fecha, el DT del seleccionado nacional se refirió a cuestiones importantes relacionadas a la Albiceleste y al liderazgo del plantel para la inminente era post Lionel Messi, que comenzará a darse en este fecha FIFA y se hará oficial tras el amistoso ante Benín.

En concreto, Scaloni reveló quiénes serán los capitanes de Argentina con la salida de Messi. Cabe destacar que el subcapitán hasta el momento, Nicolás Otamendi, también se retirará del combinado nacional tras el partido frente a Benín. Por ende, habrá una nueva camada completa de capitanes en la Selección.

En la conferencia de prensa, Scaloni sentenció quienes serán los nuevos integrantes de la cinta: “El capitán después de Leo y Otamendi era Cuti Romero. El segundo, a partir de ahora, será Emiliano Martínez y el tercero, Lautaro Martínez“, expresó el DT.

Cuti Romero, el nuevo capitán de la Selección Argentina

Si bien dos de ellos tres cambiaron de club recientemente, los tres tienen experiencia en su día a día como capitanes. El Cuti fue capitán en Tottenham, Dibu fue portador de la cinta en Aston Villa y Lautaro hoy es el capitán de Inter.

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Scaloni, además, reveló el motivo por el que eligió a Cuti Romero como el capitán principal: “Además de ser un gran jugador, tenía que aceptar esa responsabilidad y lo hizo. Ahora tendrá que demostrar lo que es llevar esta cinta. El comportamiento es único y tendrá que mejorar en muchas cosas. Sabemos que a veces es voluntarioso, por decirlo de alguna manera, y tendrá que mejorar eso. Ya lo hablé con él. Vemos en él que puede ser nuestro capitán. Siempre va a estar defendiendo la camiseta de la Selección“. Tras esta declaración, finalizó la conferencia

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los horarios de los amistosos de la Selección Argentina

Miércoles 30 de septiembre

21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes

Sábado 3 de octubre

21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental

Martes 6 de octubre

20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental