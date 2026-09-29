Suspendido por FIFA, Leandro Paredes se acercó al predio de AFA y habló con Scaloni: qué se dijeron

El volante que recibió 10 fechas de suspensión dialogó con el DT de la Albiceleste, que le abrió las puertas a las próximas convocatorias.

Tras volver a los entrenamientos con el plantel de Boca para preparar el compromiso ante Unión del próximo viernes, Leandro Paredes se acercó al predio de la AFA para saludar a sus compañeros de la Selección Argentina, y a su vez, charlar con el entrenador Lionel Scaloni.

Suspendido por 10 fechas producto de los incidentes post final del Mundial con los jugadores españoles, el volante de 31 años no fue convocado para esta fecha FIFA y cumplirá con los tres primeros partidos. En noviembre seguirá con la sanción, por lo que recién podrá volver a jugar el año que viene.

Leo Paredes con Lionel Scaloni, en el predio de la AFA en Ezeiza. pic.twitter.com/Ujk5INdFKq — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 29, 2026

Cabe destacar que días atrás Paredes puso en duda su continuidad en la Selección y aseguró que primero iba a hablar con Scaloni. Luego, tras su participación en Copa Argentina, cambió de parecer, a tal punto que aseguró que iba a estar convocado si no fuese por la sanción.

“No hablé con el entrenador, seguramente esta semana pase por el predio a saludar y ver cómo está todo por ahí. Me siento parte de los que están ahí, y si no estuviera sancionado seguro estuviese ahí”, fueron los dichos del mediocampista luego de eliminar a Racing el pasado domingo.

Si bien no se filtraron detalles de lo que conversaron, en conferencia de prensa el entrenador oriundo de Pujato le dejó las puertas abiertas al volante de Boca, por lo que una vez que cumpla con esta suspensión impuesta por FIFA, podría volver a formar parte de las convocatorias.

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“No hablé, me dijeron lo que dijo y claro que pertenece a la Selección. ¿Cómo no va a pertenecer Paredes a la Selección? Sobre todo por lo que nos dio y porque es un histórico. Particularmente lo queremos, no volvió a hablar porque no había mucho que agregar, no hablé con ninguno”, dijo Scaloni.

Y agregó: “Las puertas están abiertas porque es un gran jugador y le tenemos un gran cariño. Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos. Más allá de las fechas que le dieron, la sanción no estuvo buena, pero cuando esté disponible y si está a esté nivel es un gran jugador”.

Datos clave

Leandro Paredes visitó el predio de la AFA para dialogar con Lionel Scaloni .

visitó el predio de la para dialogar con . El volante de 31 años debe cumplir 10 fechas de suspensión en la Selección Argentina .

debe cumplir en la . Lionel Scaloni le dejó las puertas abiertas a Leandro Paredes tras cumplir la sanción.