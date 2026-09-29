Por intermedio de un escrito oficial, el combinado italiano compartió la noticia e incluyó los argumentos que derivaron en esta determinación.

Cada vez falta menos para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El próximo martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental de River Plate, el inagotable astro de 39 años de edad le dirá adiós al combinado nacional. Lo hará en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional en el que chocará frente a Benín.

En medio de ese panorama, muchos serán los presentes para un cotejo que nadie querrá perderse dada la última aparición del futbolista de Inter Miami, campeón del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, este martes, se confirmó que dos de los protagonistas que estaban contemplados para este encuentro no podrán dar el presente: Nahuel Molina Lucero y Paulo Dybala.

Por intermedio de un comunicado oficial, la Roma de Italia, club dueño de la ficha del lateral derecho y del atacante, anunció que ninguno de los dos acudirá al tercer amistoso del equipo comandado estratégicamente por Lionel Scaloni en esta Fecha FIFA. A su vez, compartió los motivos que llevaron a tomar esta determinación.

El comunicado de Roma sobre Molina y Dybala

La AS Roma anuncia que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina para el partido entre Argentina y Benín el 6 de octubre.

El Club reconoce la importancia de este nombramiento para los dos jugadores, que están vinculados a Lionel Messi y desempeñaron un papel clave en su victoria en la Copa del Mundo de 2022.

La elección del Club se basó en razones deportivas y logísticas, vinculadas a la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales.

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La AS Roma expresa su máximo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria trayectoria, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada muy especial.

El comunicado oficial. (Foto: Roma)

¿Cuándo se juega Argentina vs. Benín?

El partido entre Argentina y Benín, por un nuevo amistoso FIFA internacional y que además significará la despedida de Lionel Messi de la Selección, se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre, desde las 20 (hora local) en el Estadio Monumental de Núñez.

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DATOS CLAVE

Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín.

Paulo Dybala y Nahuel Molina no jugarán por decisión de la Roma.

El partido amistoso será en el Estadio Monumental a las 20 horas.