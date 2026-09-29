Damián Ayude embargó a San Lorenzo: los millones que reclama

El conjunto de Boedo comunicó los detalles sobre el embargo procedente del exentrenador. Dramático presente del club.

San Lorenzo de Almagro atraviesa un presente realmente complicado, no solamente desde lo futbolístico, sino también en lo relacionado con lo financiero e institucional. En medio de ese panorama, este martes, el propio club del barrio porteño de Boedo compartió un comunicado oficial notificando un nuevo pedido de embargo.

El artífice del mismo no fue otro que Damián Ayude, exentrenador del Ciclón y actualmente al mando de la dirección técnica de Barracas Central. El estratega, previamente, se había desempeñado en la Reserva, donde desembarcó en abril de 2024. Posteriormente, más precisamente en febrero de 2025, fue promovido a la Primera.

En definitiva, la medida en cuestión se traduce en un embargo por la estruendosa suma de 415.614.932 pesos, a los cuales se suman 124.000.000 de la propia moneda nacional, en concepto de intereses. Paralelamente, el reclamo diseñado por Ayude incluye 48.558 dólares de capital, más 14.600 de la moneda estadounidense por intereses.

El comunicado de San Lorenzo

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del exentrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.



La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses.

Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses.

El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido. En total dirigió 29 partidos: 10 ganados, 10 empatados y 9 perdidos.

La institución seguirá informando sobre la evolución del caso.

El comunicado del Ciclón. (Foto: Prensa San Lorenzo)

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Los números de Ayude en San Lorenzo

Entre 2025 y 2026, Damián Ayude dirigió 29 partidos de carácter oficial en la Primera de San Lorenzo de Almagro, cosechando 9 triunfos, 11 empates y 11 derrotas. Es decir, un 43,67% de efectividad.

DATOS CLAVE

Damián Ayude embargó a San Lorenzo de Almagro tras su despido como entrenador.

$415.614.932 es la cifra reclamada en pesos, más $124.000.000 en concepto de intereses.

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