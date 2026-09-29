Las 8 frases de Scaloni: su renovación, la salida de Samuel y el nivel de los amistosos de la Selección Argentina

La Albiceleste enfrenta a Bolivia, Burkina Faso y Benín en este fecha FIFA que tendrá la despedida de Lionel Messi.

La Selección Argentina está próxima a disputar tres amistosos internacionales durante esta fecha FIFA inédita, donde este miércoles jugará contra Bolivia y luego ante Burkina Faso y Benín. Bajo ese contexto y en medio de las negociaciones sobre su continuidad, Lionel Scaloni rompió el silencio en una conferencia de prensa.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

Como no podía ser de otra manera, en primer lugar el entrenador se refirió a su situación contractual. “Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a nadie”, manifestó en primera instancia. Sin embargo, no tardó en hacer una aclaración. “No he hablado con ningún club y no lo voy a hacer. Nadie de River me ha contactado“, sentenció.

Por otro lado, habló sobre Walter Samuel y su salida del cuerpo técnico. “Yo quiero lo mejor para él porque es un amigo”, expresó el líder del equipo albiceleste. En ese sentido, también sostuvo: “Él tiene las puertas abiertas para definir que va a hacer de su futuro. Sería una pérdida importantísma, pero es un amigo y siempre le deseo lo mejor“.

Lionel Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar, el cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

De cara a los amistosos internacionales de esta fecha FIFA, reveló: “Le decíamos a los futbolistas que el rival nuestro siempre es Argentina, porque los rivales se motivan cuando juegan con nosotros“. No conforme con esa declaración, luego agregó: “Todos quieren competir contra Argentina y los equipos cambian su manera de jugar al enfrentarnos“.

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Sobre Leandro Paredes y su futuro incierto en la Albiceleste, confesó: “No hablé sobre el tema sanción y demás“. A su vez, descartó las dudas cuando declaró: “Claro que pertenece a la Selección, por lo que nos dio y porque es un histórico. No hablé con ninguno después de la final, porque no hacía falta, sabemos lo que son nuestros jugadores“.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

Bien se sabe que Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en estos días. “Nunca vi que alguien genere dentro y fuera de la cancha lo que genera“, aseguró Scaloni sin titubear. Y añadió: “Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo“.

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En la misma línea, amplió su discurso al respecto. “Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte en los partidos en los que no estuvo el equipo ha respondido, tenemos chicos jóvenes que pueden aportar“, sumó el director técnico. Eso sí, hizo una aclaración y tiró: “La identidad no va a cambiar, que es de tener la pelota“.

Lionel Scaloni y Lionel Messi, en la Selección Argentina. (Getty Images)

En ese sentido, reveló los nuevos capitanes de la Selección Argentina tras la salida de Messi. “El capitán después de Leo y Otamendi era Cuti (Romero)”, sentenció dando a entender que el zaguero portará la cinta. Inmediatamente después, Lionel Scaloni dio a conocer: “El segundo será Emiliano Martínez y el tercero, Lautaro (Martínez)”.

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En referencia a las caras nuevas que se suman a este nuevo proceso, el entrenador manifestó: “Hay un recambio ahora pero con una base más sólida que cuando comenzamos el ciclo en la Selección“. Por último pero no menos importante, agregó: “Hay gente en quien confiar y eso nos da tranquilidad, aunque sabemos que eso no garantiza resultados“.