Todas las novedades del Millonario de este martes 29 de setiembre, con el plantel preparándose para la reanudación del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 29 de septiembre de 2026. El gesto de Thiago Almada con sus compañeros de la Selección Argentina mientras se recupera de un desgarro, el incómodo momento de Germán Pezzella en Peñarol, los 4 juveniles por los que el club tiene prioridad de compra y la buena noticia que recibió Leonardo Ponzio.

El gesto de Thiago Almada

La Selección Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en lo que será la última función de Lionel Andrés Messi con la casaca de la Albiceleste. Para esta serie de amistosos, Lionel Scaloni convocó a cuatro futbolistas de River: Santiago Beltrán, Tobías Andrada, Nicolás Otamendi -solamente para el último partido- y a Thiago Almada, aunque este último fue desafectado ya que el pasado 19 de septiembre se desgarró ante Huracán.

A pesar de haber sido desafectado de la convocatoria, Thiago Almada dijo presente en el predio de Ezeiza para entrenar con la Selección Argentina. Al Guayo se lo vio haciendo ejercicios en la bicicleta. Claro está que no puede hacer demasiada actividad mientras se recupera del desgarro.

River entendió que podía realizar parte de la recuperación con sus compañeros de la Selección Argentina mientras se pone a punto y busca llegar en condiciones al próximo partido del conjunto de Núñez que será el sábado 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental.

🇦🇷 Thiago Almada se entrena con la Selección Argentina como parte de la recuperación de su desgarro sufrido con la camiseta de River. pic.twitter.com/ErgZICrwSW — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2026

Incómodo momento de Pezzella

Antes del inicio del Mundial 2026, River informó que varios de sus jugadores serían apartados del plantel profesional, no viajarían a la pretemporada en España y debían buscar club. Germán Pezzella fue uno de los apartados y también uno de los últimos en marcharse. Tras rescindir su contrato, el marcador central campeón del mundo arribó a Peñarol.

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La llegada de Germán Pezzella a Peñarol fue a comienzos de septiembre, cuando el campeonato uruguayo ya había comenzado. Desde su arribo al conjunto uruguayo, el Cabezón lleva jugados tres partidos en el equipo que conduce Diego Aguirre.

El próximo miércoles, a partir de las 20 horas, Peñarol enfrentará a Montevideo City Torque por el partido postergado correspondiente a la primera fecha del campeonato uruguayo. Curiosamente, Germán Pezzella no podrá ser de la partida por un curioso motivo: su arribo al club fue para la quinta fecha, por lo que no estaría habilitado para disputar un duelo que tendría que haberse jugado antes.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dialogó con El Espectador Deportes y dijo: “Sabemos que Pezzella está habilitado para jugar, pero teniendo en cuenta que los tribunales responden a Nacional, es jugarse a algo que nos puede perjudicar. Estamos bien de zagueros como para correr el riesgo“.

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Germán Pezzella. (Foto: Prensa Peñarol).

Los 4 juveniles por los que River tienen prioridad de compra

Si bien cuenta con un plantel muy cotizado y con una situación financiera envidiable, River viene atravesando un delicado presente en el que no consigue resultados. De hecho, hace poco se quedó sin entrenador por el alejamiento de Eduardo Coudet y recurrió a Leonardo Ponzio para que diseñe un interinato mientras solo disputa una competencia.

En medio de ese panorama, las autoridades de la institución del barrio porteño de Núñez miran hacia adelante. Así las cosas, no es un detalle menor que River cuenta con una interesante prioridad de compra por cuatro jóvenes promesas. Dos de ellas militan en Vélez Sarsfield, mientras que las otras dos integran la plantilla de Olimpia de Paraguay.

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El primero de los implicados es Simón Prima, un extremo de 18 años de edad que pertenece al Fortín de Liniers. Se trata de un jugador diestro de 1,71 metros de altura, cuyas cualidades principales son la velocidad y la posibilidad de marcar diferencias en el uno contra uno. Todavía no debutó en Vélez, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El otro jugador de Vélez por el que River tiene una prioridad de compra es Thiago Villalba, mediocampista de 19 años de edad que milita en la Reserva del Fortín. Cuenta con una realidad similar a la de Prima, ya que todavía no debutó en Primera pese a ser considerado por Guillermo Barros Schelotto. Tiene contrato hasta diciembre de 2029.

Este panorama favorable para River, con respecto a los futbolistas de Vélez, se produjo luego de que se acordara el reciente desembarco de Tobías Andrada. Más allá de desembolsar 6 millones de dólares por el 66% del pase de dicho volante, los de Núñez también incluyeron las mencionadas prioridades de compra por los dos juveniles.

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En cuanto a los jugadores de Olimpia, hay que empezar hablando de Pedro Zarza, desequilibrante extremo paraguayo de 19 años de edad que viene de deslumbrar a propios y extraños en los Juegos Suramericanos, siendo campeón en Rosario y frente a Argentina. Acumula 11 partidos de carácter oficial con el primer equipo del Decano.

Pedro Zarza, juvenil de Olimpia que pretende River.

El último de los jugadores por los que River tiene una prioridad de compra es Alan Ledesma, mediocampista paraguayo de 18 años de edad que fue capitán del seleccionado de su país durante el Mundial Sub-17 que se disputó en Chile en 2025. En el presente, el volante se encuentra a préstamo en Rubio Ñu, aunque seguido muy de cerca por Olimpia.

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La buena noticia que recibió Ponzio

Aníbal Moreno, que se lesionó en la previa del duelo ante Banfield el pasado 30 de agosto, está cada vez más cerca de estar a disposición de Leonardo Ponzio. Si bien todavía no tiene el alta médica, en los próximos días lo tendrá y podrá llegar sin problemas para el encuentro del sábado 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto.

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