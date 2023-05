Soulé reveló los 2 campeones del mundo que le escribieron antes del debut de la Sub 20

En su debut por el Mundial Sub 20, Argentina arrancó con el pie derecho y dio vuelta un duro partido para vencer por 2 a 1 a Uzbekistán, con goles de Alejo Véliz y Valentín Carboni, mientras que Makhmudjon Makhamadjonov abrió el marcador.

Sin tener un gran rendimiento en lo colectivo pero sí en lo individual, el equipo de Javier Mascherano dio una muestra de carácter y remontó rápido el partido, que le permite llegar de la mejor manera a los próximos partidos del Grupo A, que también comparte con Guatemala y Nueva Zelanda.

Uno de los puntos altos del equipo, fue el delantero de la Juventus, Matías Soulé, que fue importante en la jugada del segundo gol. Una vez que terminó el encuentro, en zona mixta habló con TyC Sports, en donde analizó el desarrollo del juego y confesó que dos campeones del mundo hablaron con él.

“Hablé con Lea Paredes, que me mandaba mensajes todos los días a ver como andaba y con el Fideo Di María hablé ayer y hoy”, comenzó. Y añadió la gracioso arenga que le hizo su compañero de equipo: “Fide me dijo ‘dale wacho que la 11 pesa mucho’ y yo le decía que la dejó muy alta, muy arriba. Me desearon un buen partido y les agradezco por el detalle”.