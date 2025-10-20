Frana tiene el equipo de Copa Davis para frenar a Zverev en Argentina vs. Alemania: quién es el jugador que ya lo venció tres veces

La noticia caló hondo: Alexander Zverev volverá a jugar Copa Davis luego de tres años de ausencia. Y justo será ante Argentina, en el duelo que cruzará al equipo de Javier Frana ante Alemania, entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia, Italia. Este lunes, el capitán dio a conocer la nómina de convocados para el Final 8 con el objetivo de frenar al número 3 del mundo.

Para el duelo ante los teutones, el equipo estará conformado por los mismos jugadores que lograron superar a Países Bajos por 3-1 en las Qualifers de Groningen. De esta manera, viajarán Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Argentina tendrá el debut por los cuartos de final con Alemania el jueves 20 a las 13 (hora Argentina). El cruce de cuartos se definirá al mejor de tres puntos (dos singles y un dobles) y será de eliminación directa.

Frana citó al mismo equipo que ante Países Bajos. Foto AAT.

El retorno del 3

Zverev fue citado por el capitán Michael Kohlmann luego de casi tres años sin disputar una serie de Copa Davis, abocado a su carrera de singlista en el circuito. Si última vez había sido en febrero del 2023 ante Suiza, serie en la que cayeron derrotados por 3-2.

Sascha viene de ganar Munich en este 2025, llegó a las finales del Abierto de Australia y de Sttutgart y de alcanzar semis de los Masters 1000 de Cincinnati y Canadá. Sin embargo, en lo que va del año se cruzó tres veces con Francisco Cerúndolo, quien seguramente será su rival en el single 1, y cayó en dos.

El argentino lo venció en el Masters 1000 de Madrid (7/5 6/3) y en los cuartos de final de Buenos Aires (3/6 6/3 y 6/2). Sólo perdió en Masters 1000 de Canadá, cuando iba set abajo y se retiró cuando comenzaba el segundo. En el total de cruces, Fran suma otra victoria más ante el germano: en el Masters 1000 de Madrid del 2024 (6/3 6/4).

En la Davis, el alemán suma un total de siete series jugadas, con nueve triunfos y cinco derrotas, siempre en singles. Junto con él fueron citados Jan-Lennard Struff

(91°) y Yannick Hanfmann (126°). En tanto, la dupla estará conformada por

Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°), un dobles consolidado en el circuito.

Así llega Argentina

El equipo de Frana lidera el historial ante Alemania por 7-3, aunque ya pasaron casi seis años desde el último cruce. Fue en el 2019, en el Round Robin del Final 8 que se disputó en la Caja Mágica de Madrid. El equipo dirigido en aquel momento por Gastón Gaudio cayó sin atenuantes por 3-0, con Diego Schwartzman, Guido Pella, Leo Mayer y Machi González en el equipo.

Argentina llega a Italia luego de dejar en el camino a Noruega en Oslo y a Países Bajos en Groningen. En el plano individual, la mejor raqueta argentina sigue siendo Fran Cerúndolo (21°), quien llega luego de consagrarse en el torneo exhibición Ultimate Tennis Showdown (UTS) disputado en Hong Kong y en la Laver Cup junto con el equipo de Resto del Mundo.

El equipo nacional tras clasificar al Final 8. Foto AAT.

Etcheverry (60°) volvió al circuito en el ATP 250 de Estocolmo luego de recuperarse de una lesión que lo tuvo 25 días alejado de los courts mientras que Francisco Comesaña (64°) tendrá su segunda presentación en Copa Davis luego de su debut en el cuarto punto ante Países Bajos.

En el dobles, Zeballos (7° en dobles) viene de ser campeón en Roland Garros y el US Open y alcanzar semis en Wimbledon, ganó en el Masters 1000 de Madrid y el ATP de Bucarest, títulos que consiguió en dupla con el español Marcel Granollers. Molteni (28° en dobles) , quien suele competir en el circuito con Machi González, fue semifinalista en Río, Auckland, Washington y Toronto y finalista en Santiago.

El Final 8

La serie comenzará el martes 18 de noviembre con el cruce entre Francia y Bélgica, a partir de las 12. El miércoles 19 se enfrentarán el local y vigente campeón Italia ante Austria, desde las 12. El jueves, antes de los partidos de Argentina jugarán República Checa y España, a partir de las 6AM.

El ganador de la serie entre la Argentina y Alemania se cruzará en semifinales ante el vencedor de España, con Carlos Alcaraz, y República Checa, el sábado a las 12 (hora local). La otra semifinal la jugarán los ganadores de los otros cruces, y será el día viernes. La final se jugará el domingo a las 23, a las 15 (hora italiana).