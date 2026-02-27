Es tendencia:
La reflexión de Troglio sobre la despedida de Gallardo de River: “El fútbol es muy dañino”

El DT de Banfield, quien inició su carrera como futbolista profesional en El Millonario, expresó su admiración por El Muñeco y el dolor por su salida.

Por Juan Ignacio Portiglia

Quiso el destino que fuese Pedro Troglio, de gran identificación con River, el rival de ocasión como DT de Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo, entrenador por el que siempre expresó sentir una gran admiración y con quien se encontró en un afectuoso saludo apenas los dos se cruzaron en el terreno de juego del Estadio Monumental.

Finalizado el encuentro con victoria 3-1 para El Millonario, ovación para El Muñeco y silbidos para los jugadores que hasta ayer dirigió, Troglio se confesó dolido por la pérdida para el club en el que inició su carrera como futbolista profesional y muy reflexivo sobre los motivos que derivaron en esa salida.

“El fútbol es muy dañino y se olvida rápido de todo. De golpe pasás a ser alguien que está haciendo todo mal. Y no es así. A veces hay buenas rachas, a veces hay malas rachas. Hay veces que lo levanta el mismo técnico, hay veces que traés al mejor técnico del mundo y tampoco lo puede levantar. Son un montón de cosas”, señaló el director técnico del Taladro.

Y agregó: “Yo igual, por sobre todas las cosas, le expreso mi admiración. Me da una pena enorme porque sé lo que ama a este club y lo que le gusta estar acá, lo que ha dado y quién es. Es el tipo más ganador de la historia, es alguien intocable para mí”.

Conocedor de la idiosincrasia del club al que representó durante cinco años como profesional, no dudó en reservar para Gallardo un lugar de privilegio en la historia de River. “Junto con Ramón (Díaz) y tantos otros que han pasado… Aunque para mí, de la nueva etapa, es lo más importante que pasó. Le deseo todo lo mejor. Imagino que está muy triste, pero bueno, esto es el fútbol y si le pasa a Gallardo, imagínate a todos nosotros”.

El último discurso de Gallardo

El interinato que comenzó en River con la salida de Gallardo y el estado de las negociaciones con Coudet

Sin responder preguntas en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo dejó un breve discurso de despedida finalizado el encuentro con triunfo de River 3-1 sobre Banfield y con ello su segundo ciclo como entrenador del club. “Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club el tiempo que esté afuera. Muchas gracias, que tengan un buen año“, dijo.

Y agregó: “A River decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio que viene acá, así que no me voy a despedir. Esas son las cosas que tiene este lugar mágico. Uno se va, pero no se va nunca. Simplemente agradecer. Gracias a la gente sobretodo por una noche más incondicional“.

Data clave

  • River Plate venció 3-1 a Banfield en el estadio Monumental durante la despedida de Gallardo.
  • El entrenador Marcelo Gallardo finalizó oficialmente su segundo ciclo como director técnico del club.
  • Pedro Troglio, actual DT de Banfield, calificó a Gallardo como el más ganador de la historia.
