Boca hoy: habrá hinchas visitantes contra Lanús, Cavani y Angel Romero lesionados, rumores sobre Sebastián Villa y más

Boca tiene todo listo para enfrentar a Gimnasia de Mendoza. El viernes 27 de febrero encontró a Claudio Ubeda definiendo la lista de convocados, con algunas bajas de peso y el importante regreso de Leandro Paredes pensando en Gimnasia de Mendoza.

Las lesiones de Edinson Cavani y Angel Romero, la chance de contar con visitantes en la cancha de Lanús y los rumores que vinculan a Sebastián Villa con un posible regreso son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera.

Habría visitantes en la Fortaleza

Una vez que pase el partido ante Gimnasia de Mendoza, Boca pondrá la cabeza en la visita a Lanús, que corresponde a la fecha 7, que se postergó por la participación -y consagración- del Granate en la Recopa Sudamericana ante Flamengo. Todo parece indicar que habrá visitantes en la Fortaleza.

El presidente del equipo de zona sur, Nicolás Russo, adelantó que está todo dado para que 10 mil hinchas del Xeneize puedan decir presente el miércoles. A la espera de la confirmación oficial, las entradas tendrían un valor de $100.000.

Cavani y Romero, lesionados

Edinson Cavani está afectado por la lesión de su espalda nuevamente, en la parte lumbar, y no será siquiera citado para el cruce ante los mendocinos en La Bombonera. Al atacante se le realizarán estudios adicionales para confirmar el lugar exacto de la molestia y analizar cómo continuar con su tratamiento.

El que tampoco estará a disposición de Úbeda es Ángel Romero, quien sufrió una molestia en el aductor de la pierna derecha. Si bien se aguarda el parte médico oficial, los integrantes del cuerpo técnico ya lo descartaron.

¿Sebastián Villa puede volver a Boca?

Boca está lejos de retirarse del mercado de pases. La posible salida de Lucas Blondel a Huracán le daría un nuevo cupo al equipo de la Ribera y el nombre de Sebastián Villa, todavía en Independiente Rivadavia, volvió a sonar en los pasillos de Brandsen 805.

En Planeta Bostero, streaming oficial de Planeta Boca, el periodista Luciano Cofano aseguró que la dirigencia de Juan Román Riquelme está abierta a negociar con el colombiano. “Si Villa levanta el teléfono y dice que quiere volver, puede empezar una novela importante en este mercado de pases“.