La bronca de Francisco Cerúndolo con la organización del ATP de Río de Janeiro tras su retiro por lesión: “Me imagino a quién priorizan”

Francisco Cerúndolo, que venía de coronarse en el Argentina Open tras vencer en la final a Luciano Dardieri, se retiró en octavos de final del ATP de Río de Janeiro al momento en que se encontraba un set abajo y con desventaja de 1-3 en el segundo ante su compatriota Thiago Agustín Tirante.

El mejor rankeado de los tenistas argentinos aseguró luego en conferencia de prensa que ya había advertido un excesivo desgaste físico y solicitado a la organización poder tener un día más de descanso, pedido que le fue denegado y no solo desató su fastidio sino que además le generó suspicacias sobre supuestos favoritismos.

“No esperaba tener que jugar dos partidos seguidos entre ayer y hoy. Hice el pedido para que no me programen así, pero no me dieron ni una chance. Ya me imagino a quién priorizan”, dijo deslizando que la organización favorece a los tenistas locales, de los cuales solo Joao Fonseca continúa en competencia por el mismo lado del cuadro.

“Después de muchos partidos, mucho desgaste, te puede jugar una mala pasada el físico. Se agotó un poco el tanque. Tuve una sobrecarga en la cintura derecha. Era un dolor que traía pero me permitía jugar. Se me agravó un poco durante el primer set y ya después no podía rotar y correr para los dos lados”, explicó sobre la lesión que lo llevó a retirarse en pleno partido.

Cerúndolo llegó a Río tras coronar en Buenos Aires. (Getty).

Cerúndolo dijo haber estado siempre comprometido con la organización del ATP 500 de Río de Janeiro pese a que venía de ser campeón en Buenos Aires y tal vez eso explique su bronca al no recibir el apoyo que creía merecer para cuidar su estado físico. “No tenía muchas ganas de que pasara esto. Tenía ganas de que me fuera bien. Me sentía jugando bien. Pero cuando uno no está al cien por ciento físicamente en estos partidos se hace muy difícil”, concluyó.

Hubo desmentida en Río

Tras las declaraciones de Francisco Cerúndolo, desde el Abierto de Río de Janeiro emitieron un comunicado para negar que hubiese existido un pedido de parte del jugador argentino para que se reprograme su segundo partido del torneo.

“El Rio Open aclara que no hubo ninguna solicitud realizada por el mencionado atleta a los organizadores del torneo. Destacamos que todas las decisiones se toman de acuerdo con los protocolos y directrices de la ATP, con total transparencia”, expresó la organización.

El 2026 de Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo ha tenido un andar irregular a lo largo de los primeros torneos de este 2026. Por su derrota en la primera ronda del ATP de Adelaida en tres sets ante Jaume Munar llegó poco rodado al Abierto de Australia, en el que tuvo una buena actuación avanzando hasta cuarta ronda, dejando en el camino a Zhang, Dzumhur y Rublev sin ceder ningún set, siendo derrotado también en sets corridos por Alexandr Zverev.

Volvió a competir recién en el Argentina Open y se coronó campeón venciendo a Luciando Darderi en la final, habiendo dejado previamente en el camino a Hugo Dellien, Vit Kopriva y Tomás Etcheverry. En Río se había estrenado con victoria en dos sets ante Mariano Navone, pero se vio obligado a retirarse en un partido ante Thiago Tirante que lo tenía en clara desventaja.

