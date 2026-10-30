Dónde ver EN VIVO Elversberg vs. Mainz por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Elversberg y Mainz se enfrentan este viernes 30 de octubre, en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Elversberg recibe a Mainz este viernes 30 de octubre desde las 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Los dos llegan golpeados por una racha negativa y necesitan cortarla cuanto antes para no perder terreno en la tabla.

Elversberg y Mainz están pegados en puntos y cada uno viene de encadenar dos derrotas consecutivas, así que el que gane respira y el que pierde empieza a mirar para atrás.

La actualidad de ambos equipos

Elversberg venía de dar una sorpresa con aquel 4-3 ante Augsburg, pero después se desinfló: cayó goleado 4-0 como visitante frente a Leipzig y el fin de semana pasado sumó otro traspié, esta vez en su propia cancha ante Darmstadt. El local necesita reencontrarse con el triunfo para no quedar enganchado en la mitad de tabla.

Mainz tampoco atraviesa su mejor momento: después de ganarle a Schalke 04, se le escapó un partido que tenía controlado ante Bremen y en la última fecha cayó 2-0 de visitante frente a Bochum. Pese a eso, el equipo sigue arriba en la tabla por diferencia de puntaje y llega con la obligación de frenar la sangría antes de que el bajón se haga costumbre.

El historial entre Elversberg y Mainz

El historial reciente es corto pero favorable para Mainz, que ganó los dos únicos antecedentes que registra la rivalidad. El más reciente fue en 2023, cuando se impuso 1-0 de visitante, y antes había rescatado un empate 2-2 en 2021. Elversberg todavía no pudo ganarle a este rival.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/08/2023 Elversberg vs. Mainz 0-1 DFB Pokal 08/08/2021 Elversberg vs. Mainz 2-2 DFB Pokal

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Horario del partido

México (CDMX): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (ET): 15:30 hs

15:30 hs Estados Unidos (PT): 12:30 hs

12:30 hs Argentina: 16:30 hs

16:30 hs Colombia: 14:30 hs

14:30 hs Perú: 14:30 hs

14:30 hs Chile: 16:30 hs

16:30 hs España: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Schalke vs. RB Leipzig Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Werder Bremen vs. Hoffenheim Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Paderborn Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Augsburg vs. Freiburg Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Leverkusen vs. Stuttgart Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Bayern vs. Dortmund Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Union Berlin vs. Colonia Domingo 1 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis