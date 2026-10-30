Alineaciones de Elversberg y Mainz por la Bundesliga: formaciones probables

Elversberg recibe a Mainz este viernes 30 de octubre desde las 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Elversberg viene de caer 0-4 ante RB Leipzig y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Mainz viene de caer 2-3 ante Werder Bremen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Elversberg y Mainz
Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Luca Sirch, Florian Le Joncour, Maximilian Rohr, Nicholas Mickelson, Felix Keidel, Francis Onyeka, Lukasz Ł. Poręba, Lukas Petkov, David Mokwa, Maurice Krattenmacher. DT: Vincent Wagner.
Mainz (3-5-2): Robin Zentner, Danny da Costa, Stefan Posch, Kacper Potulski, Anthony Caci, Paul Nebel, Kaishu Sano, Lee Jae-sung, Phillipp Mwene, Phillip Tietz, Sheraldo Becker. DT: Urs Fischer.
La previa de Elversberg y Mainz: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 30 de octubre
- Hora: 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España
- Estadio: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde
- Historial: 2 cruces — Elversberg ganó 0, Mainz ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 12/08/2023: Elversberg 0-1 Mainz
- Próximo partido de Elversberg: vs. Dortmund, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Mainz: vs. Bayern, sábado 7 de noviembre