Alineaciones de RB Leipzig y Elversberg por la Bundesliga: formaciones probables

RB Leipzig y Elversberg se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Red Bull Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

RB Leipzig recibe a Elversberg este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena. RB Leipzig viene de caer 1-6 ante Bayern y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Elversberg viene de ganarle 4-3 a Augsburg y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de RB Leipzig y Elversberg

RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Tidiam Gomis, Rocco Reitz, Andrija Maksimovic, Romulo, Antonio Nusa. DT: Martin Demichelis.

Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Jan Gyamerah, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr, Lasse Gunther, Felix Keidel, Frederik Schmahl, Lukasz Poreba, Lukas Petkov, David Mokwa, Maurice Krattenmacher. DT: Vincent Wagner.

La previa de RB Leipzig y Elversberg: todo lo que hay que saber