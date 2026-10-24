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Alineaciones de RB Leipzig y Elversberg por la Bundesliga: formaciones probables

RB Leipzig y Elversberg se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Red Bull Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

LEIP vs. Elversberg, Bundesliga
LEIP vs. Elversberg, Bundesliga

RB Leipzig recibe a Elversberg este sábado 24 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el Red Bull Arena. RB Leipzig viene de caer 1-6 ante Bayern y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Elversberg viene de ganarle 4-3 a Augsburg y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de RB Leipzig y Elversberg

RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Tidiam Gomis, Rocco Reitz, Andrija Maksimovic, Romulo, Antonio Nusa. DT: Martin Demichelis.

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Elversberg (4-2-3-1): Nicolas Kristof, Jan Gyamerah, Lukas Pinckert, Maximilian Rohr, Lasse Gunther, Felix Keidel, Frederik Schmahl, Lukasz Poreba, Lukas Petkov, David Mokwa, Maurice Krattenmacher. DT: Vincent Wagner.

La previa de RB Leipzig y Elversberg: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: Red Bull Arena
  • Historial: 2 cruces — RB Leipzig ganó 1, Elversberg ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 02/03/2014: RB Leipzig 2-0 Elversberg
  • Próximo partido de RB Leipzig: vs. Schalke, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Elversberg: vs. Mainz, viernes 30 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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