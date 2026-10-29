El entrenador del Bayern Múnich ha vuelto a casa. Se espera que su regreso no llegue como mínimo hasta finales de noviembre.

El Bayern de Múnich confirmó que Vincent Kompany ha abandonado el hospital. Todo ello tras una meningitis que preocupó por todo lo alto a la plantilla del colombiano Luis Díaz. No se espera ni mucho menos que el entrenador belga participe de los próximos partidos del equipo hasta finales de noviembre. Ni mucho menos se acelerarán los procesos de su recuperación.

Todo empezó el pasado viernes cuando el entrenador del Bayern de Múnich se descompuso en un entrenamiento. Rápidamente fue trasladado hacia un centro médico donde se detectó una meningitis que ya ha sido superada tras varios días de tratamiento. El director deportivo del club, Max Eberl, confirmó que Kompany ya se encuentra en su domicilio junto a su familia.

“Creo que es la noticia más grande y más bonita para todos nosotros. Se ha descubierto de qué se trata: es una inflamación de las meninges que provocó este incidente el pasado viernes”, palabras del director deportivo del Bayern de Múnich tras jornadas más que complicadas alrededor de la salud de su entrenador.

Los principales medios de comunicación alemanes confirman que Kompany no volverá al banquillo del equipo hasta seguramente después del parón de selecciones de noviembre. Aaron Danks seguirá siendo el primer entrenador del Bayern de Múnich durante las próximas jornadas. Recordemos que este fin de semana se viene una nueva edición del clásico frente al Borussia Dortmund en el Allianz Arena. Se esperan mensajes de cariño hacia el estratega belga tras jornadas más que complicadas.

Aaron Danks seguirá de primer DT del bayern Múnich: GETTY

“Ahora tiene autorización para volver a casa y puede realizar su recuperación en su domicilio”, precisó Eberl. Para él, la recuperación significa reposo y medicación. Estoy totalmente seguro de que muy pronto estará de vuelta al 100% al borde del terreno de juego”, confirmaba igualmente Max Eberl alrededor de la salud de un Vincent Kompany que finalmente se encuentra lejos del hospital tras una meningitis que preocupó a todo el sur de Baviera.

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¿Cuándo volverá Luis Díaz?

Todo hace indicar que el colombiano podría retornar en el partido del 20 de noviembre frente al Colonia. Será por la Bundesliga y en una jornada donde también podríamos tener al mismo tiempo el regreso de Vincent Kompany al banquillo del Bayern de Múnich. Recordemos que Luis Díaz se lesionó en el encuentro frente al Arsenal por la UEFA Champions League y que es prácticamente seguro que él no irá con Colombia en el último parón de selecciones del año.

A lo largo de las últimas horas el Bayern de Múnich avanzó en la Copa de Alemania y ya espera rival para los octavos de final. Todo ello en una jornada de fiesta producto del Balón de Oro ganado por Harry Kane y donde el equipo dirigido por Aaron Danks derrotó por 6 goles a 1 al 1. FC Magdeburgo.

Datos claves

Vincent Kompany recibió el alta hospitalaria tras superar un cuadro de meningitis .

recibió el alta hospitalaria tras superar un cuadro de . Vincent Kompany continuará su recuperación domiciliaria y regresará tras el parón de noviembre .

continuará su recuperación domiciliaria y regresará tras el . Luis Díaz proyecta su regreso a las canchas para el 20 de noviembre.