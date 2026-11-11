El entrenador de los Bávaros regresa a los entrenamientos y así se espera que se de el retorno de Luis Díaz.

No han sido semanas sencillas para el Bayern de Múnich. La lesión de Luis Díaz el pasado 21 de octubre frente al Arsenal se ha visto acompañada de una situación más que inesperada alrededor de la figura de Vincent Kompany. El entrenador del rey de la Bundesliga ha vuelto a dirigir entrenamientos y así se espera que se dé el retorno del colombiano.

Kompany sufrió diversas complicaciones a lo largo de las últimas jornadas. Problemas de estrés y ligados a cuestiones extrafutbolísticas le alejaron de los terrenos de juego. Ya ha vuelto a dirigir los entrenamientos de un Bayern de Múnich donde se espera que Luis Díaz lo haga a lo largo de las próximas fechas.

El colombiano no fue convocado para disputar los últimos encuentros del año con su selección. La prensa más cercana al Bayern de Múnich confirma que se encuentra trabajando de forma diferenciada y que atraviesa la recta final de su recuperación tras una pequeña rotura fibrilar que sufrió en el isquiotibial izquierdo. Se manejan ahora mismo tres posibles opciones de cara a que vuelva a representar al rey de la Bundesliga más pronto que tarde.

BILD sentencia que Luis Díaz formará parte de los entrenamientos grupales una vez que retornen todos los jugadores convocados al parón de selecciones. Continuará con su puesta a punto hasta dicha fecha de la mano del cuerpo médico del Bayern. Si su recuperación sigue avanzando de manera tan positiva podría regresar el 20 de noviembre frente al Colonia. Dependerá en gran manera en este sentido su evolución durante la semana previa al compromiso.

Luis Díaz estará pronto a las órdenes del Bayern: GETTY

La siguiente posibilidad pasa por el encuentro de Champions League frente al Lille de Francia como visitante. Días más tarde el Bayern de Múnich viajará a la ciudad de Hamburgo para medirse el día 28 frente a otro histórico del torneo. Salvo giro de 180° se espera que Luis Díaz retorne en alguna de estas fechas para intentar reconducir un final de año 2026 difícil en todos los sentidos para el Guajiro.

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Kompany, a recuperar a Luis Díaz

Las ausencias del entrenador en los últimos encuentros coincidieron con el bajón de rendimiento general por parte del cafetero. Kompany es entendido en el Bayern de Múnich como uno de los grandes defensores de un Luis Díaz que a lo largo de lo que va de campaña suma apenas 5 goles y una asistencia en 11 partidos. Son números muy alejados de los 26 goles con 20 pases de gol que firmó la campaña pasada.

El retorno de ambos trasladará algo más de tranquilidad a un proyecto que no inició la campaña con las mismas sensaciones de la última temporada. A pesar de todo esto es importante remarcar cómo el Bayern de Múnich se encuentra como líder de la Bundesliga mientras que su situación en la UEFA Champions League los tiene ubicados en la casilla número 13 después de dos victorias y dos empates a lo largo de las primeras cuatro fechas.

Datos claves

Vincent Kompany volvió a dirigir las prácticas del Bayern de Múnich tras superar problemas personales.

volvió a dirigir las prácticas del tras superar problemas personales. Luis Díaz podría reaparecer el 20 de noviembre ante el Colonia tras su lesión muscular.

podría reaparecer el ante el Colonia tras su lesión muscular. Luis Díaz registra cinco goles y una asistencia en 11 partidos disputados esta temporada.