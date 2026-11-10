Se viven horas llenas de información en el Bayern de Múnich. En medio de todos los rumores que relacionan a Luis Díaz con el Paris Saint-Germain, el equipo de la capital de Baviera también se mueve pensando en quién será su próximo portero. El retiro de Manuel Neuer a finales de campaña obliga a contar con un guardameta de peso para competir con el juvenil Jonas Urbig.

Es la gran apuesta de los alemanes de cara a la próxima década. Pero también un arquero sin mucha experiencia que necesita convivir con un portero experimentado que le permita adaptarse de la mejor manera para ser el heredero de Manuel Neuer. Tres nombres suenan para unirse a un equipo donde veremos si Luis Díaz continúa siendo parte de la plantilla de Vincent Kompany tras los rumores que le relacionan con París.

El periodista Florian Plettenberg armó una lista corta en sus redes sociales y en esta se encuentran nombres conocidos para el panorama europeo como Loris Karius, Oliver Baumann o Bernd Leno. El primero de estos se encuentra en el Schalke 04 de la Segunda División alemana y a sus 33 años tiene contrato hasta el año 2028. Su fichaje dependerá en gran manera de si el equipo del oeste del país puede conseguir el ascenso.

Se señala también al arquero del Hoffenheim Baumann. Plettenberg lo pone como el máximo candidato a reemplazar a Manuel Neuer en cuanto a las preferencias del Bayern se refiere. Pero también como la operación más complicada teniendo en cuenta su presente en un equipo donde podría romper récords de longevidad en el club. Todas estas posibles operaciones se piensan para el verano.

Baumann podría pasar de rival de Luis Díaz a heredero de Neuer: GETTY

Por último aparece un veterano en mil batallas de la Primera División alemana e igualmente de la Premier League. A sus 34 años Leno se encuentra más que afianzado en el Fulham de la Premier League con contrato hasta el año 2028. Preocupa su sueldo en cuanto a cómo encajaría este en el escalafón salarial del líder de la Bundesliga. Dentro de la ciudad de Múnich ya se da por hecho que Manuel Neuer abandonará el club el próximo 1 de julio.

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Luis Díaz y PSG: ¿Qué se dice en Francia?

L’Équipe, Le Parisien y RMC Sport no se han manifestado hasta la fecha en medio de todos los rumores. No aparecen informaciones sobre el posible fichaje de Luis Díaz por el campeón de Europa en sus portales o diarios físicos. Veremos cómo reacciona Luis Enrique ante las preguntas que seguramente llegarán alrededor de la posibilidad de sumar a Lucho a sus filas.

Recordemos que el colombiano tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2029. Un hecho que hace absolutamente vital definir su situación en el club alemán de cara al verano que viene. Los rumores de las últimas horas de momento no tienen ningún tipo de reacción en una prensa francesa donde desde la lesión de Khvicha Kvaratskhelia han surgido todo tipo de posibilidades para reemplazar al georgiano.

Datos claves

Manuel Neuer abandonará el Bayern de Múnich el próximo 1 de julio .

abandonará el el próximo . Loris Karius , Oliver Baumann y Bernd Leno suenan para reemplazar a Neuer .

, y suenan para reemplazar a . La prensa francesa no reporta negociaciones del PSG por Luis Díaz.