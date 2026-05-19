Bayern Múnich de Luis Díaz no pagará 100 millones de euros por Yan Diomande

Yan Diomande seguirá formando parte del Leipzig en la próxima temporada. La gran promesa del fútbol alemán vive un momento más que dulce a sus 19 años. No son pocas las potencias interesadas en quedarse con sus servicios en la siguiente campaña. Eso sí, ya gigantes de la talla del Bayern Múnich de Luis Díaz descartan cualquier operación por los costes de esta. Viene de ser elegido mejor jugador joven de la Bundesliga.

El diario alemán Kicker aseguró que el Leipzig tasó a Yan Diomande en sumas superiores a los 100 millones de euros. Todo ello tras apenas una temporada en el fútbol alemán y donde sumó 13 goles y 8 asistencias en 33 partidos oficiales. Hablamos de un extremo absolutamente talentoso y con una velocidad punta que podremos disfrutar en la Copa del Mundo. Costa de Marfil le tiene como gran bandera para el torneo.

En Alemania descartan que gigantes como el Bayern Múnich, Manchester United, Liverpool o Paris Saint-Germain intenten quedarse con sus servicios. Yan Diomande tiene contrato hasta el 2030 en una ciudad de Leipzig donde es uno de los pocos jugadores del plantel en no tener cláusula de rescisión. Todo esto con el objetivo de protegerse del interés de potencias europeas que ya vieron todo su talento en la primera división de Alemania.

Diomande llegó al Leipzig tras apenas 10 partidos oficiales en el Leganés. LaLiga española le vio dar sus primeros pasos a este delantero de Costa de Marfil. Se le entiende como una de las grandes promesas del fútbol africano e igualmente como una pieza fundamental para que los “Elefantes” sueñen con pasar de ronda en un grupo donde se enfrentarán con Ecuador, Alemania y Curazao en la Copa del Mundo.

Bayern ve imposible el fichaje de Yan Diomande: GETTY

En el Bayern Múnich de Luis Díaz se siguen buscando extremos. Es la posición que más se quiere reforzar de cara a la próxima temporada. No con el objetivo de mandar al banquillo al colombiano, más sí con el objetivo de entregarle mayor descanso en el día a día por torneos como la Bundesliga y la Copa de Alemania. De momento, Yan Diomande no dejará la ciudad de Leipzig ni siquiera por un fichaje de 100 millones de euros.

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