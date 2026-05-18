Pep Guardiola se va del Manchester City y ya tiene reemplazo: La probabilidad de que llegue con Luis Díaz

¿Lucho será la nueva estrella celeste? Conoce al reemplazo de Guardiola en Manchester City y la probabilidad de que llegue con Luis Díaz.

De un momento a otro, la jornada deportiva del 18 de mayo tuvo una noticia bomba: Pep Guardiola se va del Manchester City, publicó uno de los periodistas más famosos de Europa. Ante la nombres que han sonado como reemplazo, surgió la duda: ¿Luis Díaz llega con el reemplazante del DT español? La probablidad es contundente.

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“Lo he dicho hace ya un tiempo largo, cuando él estaba todavía en Burnley. Jugamos un partido en casa por Carabao Cup, y lo dije: ‘Tarde o temprano ese tipo será el entrenador (del Manchester City)’“, dijo Guardiola sobre la posibilidad de que Vincent Kompany llegue al Man City.

Ante el escenario que Kompany pudiera dejar al Bayern Múnich, firmar con el Manchester City y llevarse a uno de sus hombres de confianza como es Luis Díaz, llegó una contundente información que deja clara las probabilidades de que esto pase.

La probabilidad de que Díaz llegue al City con el reemplazo de Guardiola

Pep Guardiola y Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

El periodista David Ornstein, del portal ‘The Athletic’, informó que “Pep Guardiola dejará su puesto como entrenador del Manchester City al final de esta temporada. El español de 55 años se marcha tras una década repleta de trofeos y será reemplazado por Enzo Maresca“. Esto quiere decir que la probabilidad de que Luis Díaz llegue al City de la mano de Vincent Kompany es nula.

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El contrato que tiene Luis Díaz con Bayern Múnich: ¿Misión imposible para el City?

Al Manchester City no solo se le complica firmar a Luis Díaz porque no eligieron a Kompany como reemplazo de Pep Guardiola, ‘Lucho’ tienen un contrato con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029 con un salario bruto anual de 14 millones de euros. Condiciones que resultan muy difíciles de superar para el equipo inglés con un jugador que tiene 29 años.

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