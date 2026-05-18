Bayern Múnich y Luis Díaz superan el récord de goles en Liga del Real Madrid de Cristiano Ronaldo

Desde 2011 que los merengues eran los máximos anotadores de una temporada de la Bundesliga. Bayern Múnich cambia la historia.

El 5-1 ante el Colonia cerró la temporada de un Bayern Múnich que ya es histórico en todos los sentidos. El equipo de Vincent Kompany suma un total de 122 goles en lo que vamos de temporada y se queda de esta manera con el récord de las cinco grandes ligas europeas. El dueño hasta ahora no era otro que el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

El conjunto de Luis Díaz se queda en 122 goles en un total de 34 partidos. Un tanto más que aquel histórico Real Madrid que llegaría a los 100 puntos en la temporada 2011-2012 de la mano de Cristiano Ronaldo y José Mourinho. Eso sí, recordemos que la marca de los merengues llegó en un torneo de 38 jornadas, donde contaron con hasta cuatro fechas más que los alemanes para buscar dicha marca.

El Bayern Múnich cierra la temporada con un promedio de 3,58 goles por partido. Un registro sin precedentes en la historia del fútbol europeo y que explica a la perfección el proyecto que se ha ido formando alrededor de la figura de Vincent Kompany. Harry Kane, con un nuevo triplete, se aseguró la Bota de Oro y terminó la temporada como el máximo anotador de la Bundesliga con un total de 36 gritos sagrados.

Son prácticamente incontestables los números del equipo de Luis Díaz. En 34 jornadas de la Bundesliga apenas cayeron en un solo partido, ganaron 28 de 34 y, si bien recibieron 36 goles, la realidad pasa por entender que terminaron la temporada con una diferencia de goles a favor de más 86. Es también el récord teniendo en cuenta lo que han sido los últimos 30 años del fútbol europeo, desde que las victorias pasaron a contar tres puntos.

Bayern superó los 121 goles del Real Madrid de Mourinho y CR7: GETTY

Si bien no pudo llegar a los 100 puntos del Real Madrid de Cristiano Ronaldo, el Bayern Múnich terminó con mejor promedio de puntos acumulados que aquel histórico equipo de José Mourinho. Cierran una temporada absolutamente histórica donde, en este momento, solo les queda la final de la Copa de Alemania del próximo 23 de mayo frente al Stuttgart. Se espera que Luis Díaz vuelva a ser titular en dicha definición por la ciudad de Berlín.

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Michael Olise supera a Luis Díaz como MVP de la Bundesliga

15 goles y 19 asistencias para el francés. Olise tuvo esa carta de presentación para superar a Luis Díaz y Harry Kane en la lucha por el premio al mejor futbolista de la temporada en Alemania. Se quedó a solo dos asistencias del récord de Thomas Müller en cuanto a una sola edición de la Bundesliga se refiere.

Olise supera a Luis Díaz y queda como MVP de la Bundesliga: GETTY

Se trata de uno de los mejores fichajes de las últimas temporadas en el fútbol europeo. Uno que por solo 40 millones de euros llegaba desde el Crystal Palace en un contexto de más dudas que certezas alrededor de su incorporación. Se queda con el premio al mejor jugador de la temporada en un Bayern Múnich absolutamente histórico y que va por el triplete nacional tras ganar igualmente el título de la Supercopa al inicio de la campaña.

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