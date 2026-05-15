“Nadie esperaba”: El anuncio de Luis Díaz a menos de un mes del Mundial 2026

Descubre de qué trata el sorpresivo anuncio de Luis Díaz que "nadie esperaba" a menos de un mes del Mundial 2026.

No hay dudas, Luis Díaz es el jugador colombiano que llega en el mejor nivel al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por ese motivo, hay que estar atento a todo lo que ‘Lucho’ hace como lo fue un anuncio a menos de un mes del inicio de la próxima Copa del Mundo.

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Luego de ser con Harry Kane los jugadores de campo mejor calificacados con 7.8 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, en la eliminación ante PSG en las semifinales de la Champions League, ‘Lucho’ jugó 30 minutos en la victoria 0-1 ante Wolfsburgo por la fecha 33 de la Bundesliga.

Luis Díaz tuvo un merecido descanso y fue el preámbulo perfecto para que empezara la semana de anuncios. Primero, compartió la publicación de su esposa Geraldine Ponce para anunciar la llegada de su hijo Fernando. Luego, hizo un anuncio que causó bastante curiosidad.

El anuncio de Luis Díaz a menos de un mes del Mundial: “Nadie esperaba”

Luis Díaz jugará su primer Mundial. (Foto: Getty Images)

El boom de Luis Díaz en su primera temporada con el Bayern Múnich no solo ha sido con más de 45 contribuciones de gol, el extremo colombiano despertó el interés de grandes empresas y sobre eso trató el anuncio a menos de un mes del Mundial 2026. “¿De dónde venimos? De donde nadie esperaba”, publicó ‘Lucho’ en Instagram para anunciar que es Embajador Fútbol Motivación de la empresa internacional de corretaje en línea (bróker) Weltrade Latam.

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El anuncio de Lucho Díaz. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

Los partidos que le quedan a Luis Díaz antes de unirse a la Selección Colombia

La Selección Colombia inicia entrenamientos el 17 de mayo con algunos de los 55 jugadores de la prelista que dio Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Sin embargo, a Luis Díaz le quedan con Bayern Múnich los partidos ante el FC Colonia del sábado 16 de mayo a las 8:30 A.M. (hora colombiana) por la última fecha de la Bundesliga y contra Stuttgart el sábado 23 del mismo mes a la 1:00 P.M. por la final de la Copa de Alemania.

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En síntesis

Luis Díaz anunció ser el Embajador Fútbol Motivación de la empresa Weltrade Latam .

anunció ser el Embajador Fútbol Motivación de la empresa . Weltrade Latam es una compañía internacional de corretaje en línea o bróker.

es una compañía internacional de corretaje en línea o bróker. “De donde nadie esperaba” fue la frase que publicó en su Instagram.