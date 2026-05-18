Mientras Neymar gana 1.3 millones en Brasil, el salario de Luis Díaz en Alemania

El nombre de Neymar empezó a ser tendencia en 3, 2, 1… ¿Qué pasó? Todo el mundo del fútbol explotó porque Carlo Ancelotti confirmó que fue convocado para el Mundial 2026, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que gana en Brasil con el salario de Luis Díaz en Alemania.

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Neymar jugó por útima vez con Brasil el 17 de octubre de 2023. El delantero tuvo que ser sustituido ante Uruguay porque sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. Parecía poco probable que fuera convocado al Mundial 2026, pero Ancelotti dio la sorpresa.

Luis Díaz terminó como el goleador de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con siete goles y llega a la próxima Copa del Mundo en su mejor momento en Europa. ‘Lucho’ registra 48 contribuciones de gol (26 goles y 22 asistencias) con el Bayern Múnich que justifica una diferencia de más de 12 millones de euros con lo que cobra Neymar en Santos.

Más de 12 salarios de Neymar es lo que gana Luis Díaz

Neymar gana mucho menos que Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Según el portal ‘UOL Esporte’, Neymar gana 1.6 millones de dólares en Brasil, unos 1.3 millones de euros, aproximadamente. Esto quiere decir que el crac brasileño percibe 12.7 millones menos de lo que cobra Luis Díaz en Alemania, ya que el portal ‘Capolgy’ le reporta a ‘Lucho’ un salario anual bruto de 14 millones de euros.

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¿Cuándo debutan Neymar y Luis Díaz en el Mundial 2026?

Con Neymar confirmado en la lista de los 26 jugadores convocados de Brasil para el Mundial 2026, todo apunta a que sumará minutos importantes cuando debuten ante Marruecos el sábado 13 de junio a las 5:00 P.M. (hora colombiana). Por su parte, Luis Díaz y la Selección Colombia se estrenan ante Uzbekistán el miércoles 17 del mismo mes a las 9:00 P.M.

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