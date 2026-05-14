Festeja Luis Díaz: Bayern Múnich se asegura la continuidad de Manuel Neuer para la próxima temporada

No son muchos los partidos que le quedan al Bayern Múnich de Luis Díaz antes de que termine la temporada. El vigente campeón de la Bundesliga piensa poco a poco en la final de la Copa alemana e igualmente en un mercado de fichajes donde se vienen decisiones de peso. Se espera, según diferentes informaciones, que Manuel Neuer continúe en el club una temporada más. Festeja Luis Díaz.

Las informaciones de Bild apuntan a que el guardameta de 40 años renovará su contrato por otros 12 meses con el Bayern Múnich. Todo esto en una prolongación de vínculo laboral donde el histórico Neuer reducirá de manera absolutamente gravitacional su sueldo. Se pretende que siga siendo parte de un organigrama donde nadie ha podido encontrarle sustituto hasta la fecha. Continuará en el club salvo giro de 180°.

El anuncio oficial podría darse este fin de semana en el Allianz Arena. El Bayern Múnich cerrará la Bundesliga en dicha fecha frente al Colonia de local. Todo esto en la antesala de la final de la Copa de Alemania donde Luis Díaz y compañía medirán fuerzas con el Stuttgart. Realizar un anuncio conjunto en la plena casa del rey de la competición es el último paso que quedaría para cerrar una de las principales tramas del equipo de Vincent Kompany en estos meses.

“Manuel lleva muchísimo tiempo haciéndolo bien y seguir rindiendo así con 40 años es algo que muy pocos porteros pueden lograr…Lo veo todos los días, no sé cómo sería trabajar con él cuando tenía treinta años, pero a mí me impresiona a diario. Aún es uno de los mejores del mundo y está en un buen momento”, reflexionaba el propio entrenador de Neuer en las últimas semanas. Se le considera una pieza absolutamente fundamental en el nuevo proyecto que ha arrancado con el belga.

Luis Díaz y Neuer tendrán una temporada más en Bayern: GETTY

Hablamos seguramente del mejor portero de los últimos 30 años en el Bayern Múnich. Hay incluso quienes le ven por encima de la figura de otros mitos como Sepp Maier u Oliver Kahn. A sus 40 años, hablamos ya de un portero con más de 597 partidos para el rey de la Bundesliga y ganador de hasta 32 títulos con la entidad.

Publicidad

Neuer, otro enamorado de Luis Díaz en Bayern

El alemán nunca se ha ahorrado elogios hacia la figura de Luis Díaz. Si bien cuestionó en su día la tarjeta roja que el colombiano sufriese durante las primeras jornadas de la Champions League frente a Paris Saint Germain, jamás ha dudado que se trata de uno de los fichajes más importantes del club en los últimos años. Entiende que Bayern Múnich ha incorporado un futbolista que traerá más títulos a las vitrinas del club y de su propia figura.

“Lo ves siempre en su lenguaje corporal, siempre nos está dando un esfuerzo, está trabajando muy duro, técnicamente es muy bueno, puede disparar con la derecha, con la izquierda. Así que él es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Estamos contentos de que lo tenemos en nuestro equipo”, palabras de Manuel jornadas atrás sobre Luis Díaz. El colombiano tiene todavía 180 minutos en lo que resta de campaña para intentar mejorar incluso sus 26 goles y 17 asistencias en estos meses por Múnich.

Datos claves

El guardameta Manuel Neuer renovará su contrato con el Bayern Múnich por una temporada más.

renovará su contrato con el por una temporada más. El anuncio oficial se realizaría este fin de semana en el Allianz Arena ante el Colonia .

ante el . A sus 40 años, el histórico Manuel Neuer registra 597 partidos y 32 títulos con el club.