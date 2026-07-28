Compañero de Luis Díaz le mete presión para seguir en Bayern Múnich: “Seré su suplente”

Arijon Ibrahimović no duda y se postula como uno de los recambios de Luis Díaz en Bayern Múnich. Todo mientras Al-Hilal oferta como nunca.

El futuro de Luis Díaz es tema de estado en el Bayern Múnich. En tiempos donde la oferta del Al-Hilal habría sido rechazada, incluso compañeros del colombiano le meten presión de cara a seguir en el Rey de la Bundesliga. Se postula como su suplente en un equipo lleno de debates ahora mismo.

“Puedo ser el relevo de Luis Díaz en la banda izquierda. Puedo aprender mucho de él, sobre todo en el uno contra uno y por la intensidad con la que juega. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar aquí y de poder jugar en el club más grande del mundo. Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo y estoy muy ilusionado. Ahora toca dar el máximo en cada entrenamiento”, son palabras textuales de Arijon Ibrahimović. El delantero de 20 años, primera voz del club en hablar del tema.

Del Greuther Fürth al 1. FC Nürnberg, Frosinone Calcio, Lazio y el 1. FC Heidenheim fueron los últimos destinos de Arijon Ibrahimović antes de volver al Bayern. El delantero se postuló como suplente de Luis Díaz en lo que supone el primer mensaje de la plantilla de Vincent Kompany sobre una de las tramas del verano. Cuenta con que Lucho siempre esté delante suyo esta campaña.

Para Arijon Ibrahimović el rol parece claro. Confesó que se le tiene de vuelta en el plantel para una rotación donde descansar a Luis Díaz en días menos exigentes es clave: “Quiero jugar el mayor número de minutos posible. Tengo que demostrar lo que valgo aquí. Espero tener mi oportunidad y saber aprovecharla. Luchamos hasta el final, hasta la última jornada y el último minuto. Pasé una etapa muy buena en Heidenheim. Darlo todo cada día es una mentalidad que me llevo de vuelta a Múnich”.

Arijon Ibrahimović espera ser el suplente de Luis Díaz esta campaña: GETTY

No olvidemos que todo llega después de que el Al-Hilal haya puesto encima de la mesa del Bayern Múnich más de 100 millones de euros según los reportes. De momento Luis Díaz no se mueve, pero muchos esperan por una nueva ronda de negociaciones donde el dinero no será un problema para el equipo de la Saudi Pro League. Al Guajiro, sus compañeros, le piden seguir en el Allianz Arena.

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Cómo va la trama de Luis Díaz

L’Équipe y Bild no dudan que llegarán nuevas ofertas desde Arabia Saudita por el futbolista colombiano. El tema pasa por entender que no solamente el Bayern Múnich rechaza los ofrecimientos de Oriente Medio por el cafetero gracias a motivos económicos. La ausencia de un reemplazante claro en el mercado será vital en las negociaciones.

Para el Bayern Múnich vender a Luis Díaz después de solamente una temporada al frente de la plantilla de Vincent Kompany sería entendido puertas adentro como un error. Solamente una propuesta absolutamente irrechazable puede abrir la puerta a una salida del cafetero. Se habla de que este no tiene problemas en cambiar de carrera 12 meses después de su arribo al Rey de la Bundesliga.

Datos claves

Arijon Ibrahimović se postuló como el relevo y suplente de Luis Díaz en Bayern.

se postuló como el relevo y suplente de Luis Díaz en Bayern. Al-Hilal ofreció más de 100 millones de euros al Bayern por Luis Díaz .

ofreció más de 100 millones de euros al Bayern por . Luis Díaz suma apenas un año bajo las órdenes del entrenador Vincent Kompany.