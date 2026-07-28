Falcao no se retira: Toda Colombia consternada por el equipo que está a punto de firmarlo

¡Bombazo de última hora! Se descarta el retiro de Radamel Falcao García y ya tiene todo listo para firmar con su nuevo equipo. ¡Míralo aquí!

El fútbol colombiano puso primera marcha en el segundo semestre del 2026 y Radamel Falcao García no ha definido su futuro. ¿O sí? En la jornada del 28 de julio se reveló que el ‘Tigre’ no se retira porque está a punto de firmar con un equipo que consternó a toda Colombia.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, confirmó que Falcao no iba a renovar con el equipo ‘Embajador’ porque el tema tributario en Colombia. Entonces, la Liga Colombiana pasó a estar prácticamente descartada para la continuidad del delantero colombiano.

Luego de sacarla del estadio como analista del canal ‘ESPN’ durante los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, Radamel Falcao habría tomado la decisión de no retirarse para probar suerte en una liga que muy pocos se imaginaban. Incluso, a pesar de marcar tan solo un gol en la Liga Colombiana I-2026.

Toda Colombia consternada por el equipo que está a punto de firmar a Falcao

Falcao jugó tres ligas colombianas con Millos. (Foto: Vizzor Image)

“Estuvimos haciendo tanteos y pesquisas en Panamá acerca del futuro de Radamel Falcao García. Nos dicen lo siguiente: ‘Esta ya en Panamá‘. Matriculó a sus hijos ya en colegio. Así que, si nada extraordinario ocurre, Radamel Falcao García va a ser jugador del San Francisco Fútbol Club. Club de la Chorrera en Panamá”, dijo el periodista Sebastían Bejarano, de ‘AS Colombia’.

Este era el salario que Radamel Falcao ganaba en Millonarios

Según informaron en la emisora ‘Blu Radio’, el salario que Radamel Falcao García ganaba en Millonarios era cercano al millón de dólares por seis meses de sus servicios. ¿En Panamá ganará más? Ese misterio está por resolverse.

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