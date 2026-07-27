No vuelve a Ecuador: Enner Valencia, a un paso de jugar en el fútbol argentino

Luego de un discreto desempeño en el último Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, el histórico Enner Valencia se prepara para lo que podría ser un nuevo reto en el epílogo de su carrera.
Según pudo saber BOLAVIP, el delantero de 36 años está a un paso de convertirse en refuerzo de Talleres de Córdoba del fútbol argentino, club que acaba de contratar como entrenador a un viejo conocido suyo, Jorge Sampaoli.
El DT nacido en Casilda, Santa Fe, conocer a Valencia de su paso por Emelec, allí por 2010, y fue un pedido expreso a la dirigencia, que parece estar cerca de cumplirle su gusto.
Enner, libre tras su paso por Pachuca
El futbolista se encuentra en condición de libre luego de terminar su vínculo con el Pachuca mexicano y, luego de los rumores que lo vinculaban con América también de ese país, finalmente su destino estaría nuevamente en Sudamérica, aunque en un país en el que nunca jugó.
En su último paso por Pachuca, Enner disputó 22 encuentros y convirtió 8 goles antes de quedar en libertad de acción.
De confirmarse esta información, Talleres sería el 9° club en la carrera del jugador de 36 años, quien tiene 109 partidos con la Selección de Ecuador en los que convirtió 49 goles.
Enner estuvo en los 4 partidos de Ecuador en el Mundial 2026 y no convirtió goles (Getty).
Sampaoli y Valencia convivieron durante el paso del argentino por Emelec allá por 2010, cuando el delantero hacía sus primeras armas como futbolista profesional. Ahora, el argentino que acaba de asumir en el equipo cordobés, podría volver a reencontrarse con un viejo conocido.
Cabe destacar que Talleres comenzó el Torneo Clausura de Argentina el pasado fin de semana con una derrota como visitante frente a Newell’s Old Boys de Rosario.
Se pudrió todo: Revelan los grupos que se armaron dentro del camerino de Ecuador en el Mundial
Todos los clubes de Enner Valencia
C.S. Emelec (Ecuador): 2010 – 2013
C.F. Pachuca (México): 2013 – 2014
West Ham United F.C. (Inglaterra): 2014 – 2017
Everton F.C. (Inglaterra): 2016 – 2017 (en calidad de préstamo)
Tigres UANL (México): 2017 – 2020
Fenerbahçe S.K. (Turquía): 2020 – 2023
S.C. Internacional (Brasil): 2023 – 2025
C.F. Pachuca (México): 2025 – 2026
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¿Cuántos títulos tiene Enner Valencia en su trayectoria?
El delantero ecuatoriano ha ganado 9 títulos oficiales en total a lo largo de su carrera profesional.
C.S. Emelec
- Serie A de Ecuador: 2013
Tigres UANL
- Liga MX (Apertura): 2017
- Campeón de Campeones: 2017
- Campeón de Campeones: 2018
- Campeones Cup: 2018
- Liga MX (Clausura): 2019
- Liga de Campeones de la CONCACAF: 2020
Fenerbahçe S.K.
- Copa de Turquía: 2022-2023
S.C. Internacional
- Campeonato Gaúcho: 2025
DATOS CLAVE
- Enner Valencia está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Talleres.
- Jorge Sampaoli pidió su fichaje en su llegada como DT del equipo argentino
- El delantero se encuentra libre tras terminar su vínculo con Pachuca