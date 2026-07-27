No vuelve a Ecuador: Enner Valencia, a un paso de jugar en el fútbol argentino

Luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, el histórico delantero está muy cerca de tener su primera experiencia en el fútbol argentino, donde lo espera un viejo conocido.

Luego de un discreto desempeño en el último Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, el histórico Enner Valencia se prepara para lo que podría ser un nuevo reto en el epílogo de su carrera.

Según pudo saber BOLAVIP, el delantero de 36 años está a un paso de convertirse en refuerzo de Talleres de Córdoba del fútbol argentino, club que acaba de contratar como entrenador a un viejo conocido suyo, Jorge Sampaoli.

El DT nacido en Casilda, Santa Fe, conocer a Valencia de su paso por Emelec, allí por 2010, y fue un pedido expreso a la dirigencia, que parece estar cerca de cumplirle su gusto.

Enner, libre tras su paso por Pachuca

El futbolista se encuentra en condición de libre luego de terminar su vínculo con el Pachuca mexicano y, luego de los rumores que lo vinculaban con América también de ese país, finalmente su destino estaría nuevamente en Sudamérica, aunque en un país en el que nunca jugó.

En su último paso por Pachuca, Enner disputó 22 encuentros y convirtió 8 goles antes de quedar en libertad de acción.

De confirmarse esta información, Talleres sería el 9° club en la carrera del jugador de 36 años, quien tiene 109 partidos con la Selección de Ecuador en los que convirtió 49 goles.

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Enner estuvo en los 4 partidos de Ecuador en el Mundial 2026 y no convirtió goles (Getty).

Sampaoli y Valencia convivieron durante el paso del argentino por Emelec allá por 2010, cuando el delantero hacía sus primeras armas como futbolista profesional. Ahora, el argentino que acaba de asumir en el equipo cordobés, podría volver a reencontrarse con un viejo conocido.

Cabe destacar que Talleres comenzó el Torneo Clausura de Argentina el pasado fin de semana con una derrota como visitante frente a Newell’s Old Boys de Rosario.

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Todos los clubes de Enner Valencia

C.S. Emelec (Ecuador): 2010 – 2013

C.F. Pachuca (México): 2013 – 2014

West Ham United F.C. (Inglaterra): 2014 – 2017

Everton F.C. (Inglaterra): 2016 – 2017 (en calidad de préstamo)

Tigres UANL (México): 2017 – 2020

Fenerbahçe S.K. (Turquía): 2020 – 2023

S.C. Internacional (Brasil): 2023 – 2025

C.F. Pachuca (México): 2025 – 2026

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¿Cuántos títulos tiene Enner Valencia en su trayectoria?

El delantero ecuatoriano ha ganado 9 títulos oficiales en total a lo largo de su carrera profesional.

C.S. Emelec

Serie A de Ecuador: 2013

Tigres UANL

Liga MX (Apertura): 2017

2017 Campeón de Campeones: 2017

2017 Campeón de Campeones: 2018

2018 Campeones Cup: 2018

2018 Liga MX (Clausura): 2019

2019 Liga de Campeones de la CONCACAF: 2020

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Fenerbahçe S.K.

Copa de Turquía: 2022-2023

S.C. Internacional

Campeonato Gaúcho: 2025

DATOS CLAVE

Enner Valencia está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Talleres.

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Jorge Sampaoli pidió su fichaje en su llegada como DT del equipo argentino