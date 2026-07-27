Urgente: revelan la postura de Luis Díaz a una posible salida de Bayern Múnich a Al-Hilal

Revelan la decisión de Luis Díaz en medio de todos los rumores que lo ponen cerca de salir de Bayern Múnich a Al-Hilal.

Luis Díaz podría dejar el Bayern Múnich en este mercado de transferencias, todo después de que el colombiano se metiera en planes del Al Hilal. El club árabe le ofrece un salario cercano a los 25 millones por año y es una oferta muy atractiva para el jugador.

De acuerdo a la información de L’Equipe, Luis Díaz está interesado en el movimiento y abierto a la transferencia. No obstante, sabe que la última palabra está en Bayern, que de momento no se muestra muy abierto a la posibilidad de transferirlo.

El extremo colombiano todavía tiene un largo contrato con Bayern y tras una gran temporada con los alemanes, no ven con buenos ojos su venta. Díaz fue uno de los goleadores y otro de los grandes pilares que acercaron al equipo a las semis de la Champions.

Por otro lado, la realidad es que Luis Díaz ya tiene 29 años y con una oferta de esta magnitud cualquier jugador en su actualidad podría dudar. Al-Hilal, de acuerdo a L’Equipe, pagaría más de 70 millones para fichar al jugador colombiano.

Díaz fue campeón en Alemania. (Foto: GettyImages)

Las siguientes horas y semanas prometen ser muy movidas sobre el futuro de Luis Díaz. El jugador de la Selección Colombia ahora mismo está de vacaciones, aunque se integraría a la pretemporada de Bayern, tras lo que fue su Mundial 2026.

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El sueldo de Luis Díaz en Bayern Múnich

Ahora mismo, Luis Díaz gana un salario por temporada en Bayern Múnich cercano a los 14 millones de euros. En Arabia, el sueldo que le ofrecerían al jugador es de 25 millones, de acuerdo a las últimas informaciones del mercado de transferencia.

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