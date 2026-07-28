Jhon Durán desmiente a James Rodríguez y cuenta toda la verdad sobre la pelea que lo sacó del Mundial

¡Guerra declarada en el vestuario! Jhon Durán desmintió a James Rodríguez y contó la verdad sobre la pelea que lo sacó del Mundial. ¡Míralo!

Y un día, la verdad salió a la luz… En uno de los momentos de mayor tensión de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, se instaló la narrativa que hubo una pelea en el camerino durante el partido ante Perú del 6 de junio de 2025.

“Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9. El show post-partido”, publicó el periodista Paolo Arenas, pero el capitán de la Selección Colombia salió a dementirlo.

“Es falso, casi todo lo que se ha hablado afuera es totalmente falso. No sé qué pasó. ¿Qué dicen”, dijo James Rodríguez y el periodista Juan Pablo Hernández, de ‘Gol Caracol’ le aclaró: “Habían dicho que se habían peleado y que Durán había salido molesto. Incluso que usted se había metido a separar“. El ‘10′ no dudó en responder: “No, es falso eso”. Entonces… ¿Quién dice la verdad?

Jhon Durán desmiente a James Rodríguez y cuenta la verdad sobre la pelea que lo sacó del Mundial

James Rodríguez y Jhon Durán. (Foto: Getty Images)

Alberto Suárez, entrenador de Envigado, habló con el canal de YouTube ‘Un Break’ y reveló las palabras con las que Jhon Duran desmintió a James. “Lo acusan de un evento en el camerino que le dije la última vez que vino hace como un mes y medio. Le dije: ¿Eso es cierto? Me dijo: No, es cierto que tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe (Néstor Lorenzo) me agarró por detrás. No sabía que era el profe, abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara, y era el profe. Y claro, el profe cayó’“.

El nuevo equipo y salario de Jhon Durán

Antes de que se conociera la verdad sobre el enfrentamiento que lo sacó de la convocatoria al Mundial 2026, Jhon Jáder Durán pasó a ser nuevo jugador de Benfica luego de llegar en condición de préstamo hasta el 30 de junio de 2027. El delantero colombiano pasó a ser el jugador mejor pagado del equipo portugés con un salario anual de 5.4 millones de dólares, según el portal ‘Capology’.

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En síntesis