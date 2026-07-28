4 campeones de Champions y 7 Mundialistas: los cracks que no tienen equipo a 3 semanas de que empiecen las ligas europeas

Hay figuras de todo tipo. Desde Mundialistas a campeones de Champions, pocas veces tuvimos tantos cracks sin equipo a fines de julio.

España empieza con LaLiga el día 15. Italia e Inglaterra una semana más tarde. A solo unas jornadas de que empiece la campaña europea, muchas figuras todavía no tienen equipo en el viejo continente. Hay 4 campeones de Champions League y 7 Mundialistas en una lista sin precedentes a estas alturas del verano.

El más caro según portales como Transfermarkt no es otro que Dusan Vlahovic. El ex Juventus no tiene equipo tras varias campañas en la Vecchia Signora. Su valor de 35 millones de euros y una edad que no supera los 26 años le hubieran convertido en un jugador con contrato en otros tiempos. Todo cambia y el deporte rey no es la excepción.

La lista está llena de cracks. Campeones de Champions como Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Leon Goretzka o John Stones (cerca del Inter de Milán), se encuentran sin club en diferentes contextos y edades. Todos son agentes libres y por 0 euros en cuanto a traspasos se refiere, pueden llegar a cualquier entidad del planeta.

Ni siquiera jugar el Mundial ha evitado este contexto laboral para nombres como Bamba Dieng, Takehiro Tomiyasu, Franck Kessie, Fabinho o Axel Tuanzebe. Todos disputaron la última edición de la Copa del Mundo, pero hasta la fecha no tienen nuevos destinos tras un verano de exposición como nunca. Más que nunca conseguir club se hace difícil para los nombres de moda.

Vlahovic, jugador más caro sin club ahora mismo: GETTY

Jadon Sancho, Julian Brandt, Diogo Leite, Dani Ceballos, Lorenzo Pellegrini, Oleksandr Zinchenko, Marcelo Brozovic o Adama Traoré no superan los 33 años de edad. En otro contexto estarían ya entrenándose en clubes que se frotarían las manos por tenerles en sus filas. El mercado cambió para siempre y cuando restan 3-4 semanas para el inicio de la campaña, todas estas figuras están en el paro.

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Los fichajes más caros de lo que vamos del verano

Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea): 137.3 millones de euros.

(del Aston Villa al Chelsea): 137.3 millones de euros. Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City): 135 millones de euros.

(del Nottingham Forest al Manchester City): 135 millones de euros. Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham): 108 millones de euros.

(del Newcastle al Tottenham): 108 millones de euros. Mateus Fernandes (al Tottenham desde West Ham): 99 millones de euros.

(al Tottenham desde West Ham): 99 millones de euros. Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona): 80 millones de euros.

(del Newcastle al Barcelona): 80 millones de euros. Gonçalo Ramos (al AC Milan desde PSG): 74 millones de euros.

(al AC Milan desde PSG): 74 millones de euros. Summerville (al West Ham): 65 millones de euros.

(al West Ham): 65 millones de euros. Jérémy Jacquet (al Liverpool): 63 millones de euros.

(al Liverpool): 63 millones de euros. Jan Paul van Hecke (al Tottenham): 60 millones de euros.

(al Tottenham): 60 millones de euros. Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United): 57.4 millones de euros.

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