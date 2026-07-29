Luis Díaz, James Rodríguez y los colombianos que rechazaron irse a Arabia Saudita

El cafetero no es el único que ha dicho no a los millones de Oriente Medio. Luis Díaz hizo lo mismo que James Rodríguez y otros cracks.

Salvo giro de 180 grados, Luis Díaz no se irá al Al-Hilal de la Saudi Pro League. La propia directiva del Bayern Múnich confirmó que el extremo se queda en Alemania tras diferentes informaciones que apuntaban a un traspaso histórico. No es el primer colombiano que rechaza los millones de Oriente Medio. James Rodríguez o Juan Guillermo Cuadrado son otros precedentes.

Empecemos con el 10 de Colombia. Al-Taawoun le buscaba en enero del 2025 con un contrato de varios millones de euros de por medio que finalmente sería rechazado por James. Este terminaría yéndose rumbo a la Liga MX para iniciar un proceso que solo duraría 6 meses. Recordemos que, eso sí, Rodríguez sí jugó para clubes de Oriente Medio en el pasado como el Al-Rayyan de Catar.

El historial es más largo de lo que muchos recuerdan. Al igual que James o Luis Díaz, también Juan Guillermo Cuadrado rechazó en el año 2023 al Al-Shabab Club de la Saudi Pro League. Y con ello un sueldo de 8 millones de euros limpios, así como sin impuestos encima, para quedarse en el fútbol de Italia y tener su aventura en el Inter de Milán. El volante pudo haberse unido por entonces con otro colombiano como Gustavo Cuéllar.

Como puede verse, que un colombiano rechace a Arabia Saudita no es tema nuevo. Otros nombres como Deiver Machado o Jhon Arias igualmente se bajaron de la posibilidad de firmar por clubes que les hubieran bañado en oro. Al-Ettifaq en cuanto al lateral y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con el actual volante del Palmeiras fueron los clubes que no pudieron quedarse con sus firmas.

Cuadrado y james ya habían rechazado a Arabia Saudita: GETTY

En los últimos años solo David Ospina, Gustavo Cuéllar, Jhon Durán, Roger Martínez, Juan Sebastián Pedroza, Josen Escobar, Ánderson Plata, Reinaldo Lenis y Brayan Riascos han firmado por clubes de la Saudi Pro League. Todo ello cuando hablamos solamente de jugadores con pasaporte colombiano en sus bolsillos. Luis Díaz se une, hasta nuevo aviso, a las figuras cafeteras que dijeron no a las arcas de Oriente Medio.

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Así es jugar y vivir en Arabia

En 2023 charlamos con Sergio Herrera, mítico delantero colombiano de inicios de siglo y que firmó por el Al-Ittihad cuando todavía Arabia no compraba grandes figuras a manos de Europa. Así describe su paso por un país especial en todos los sentidos: “Es un poco difícil al comienzo. Hay que acostumbrarse a la cultura, a tomar el ritmo de vida y entender el pensamiento de ellos. Como todos, terminamos adaptándonos, hay que tener una buena actitud”.

“Hay restricciones para la familia que han ido cambiando, sobre todo para las mujeres. Hoy hay un poco más de libertad, por decirlo de alguna manera. Hay colegios para los hijos de los extranjeros, pero el choque cultural siempre es brusco. Al final son experiencias que les hacen crecer y que les enriquecen”, reflexiones de Herrera con BOLAVIP en el año 2023. Luis Díaz, de momento, no se medirá a este tipo de situaciones.

Datos claves

Luis Díaz continuará en el Bayern Múnich tras rechazar la oferta del Al-Hilal.

continuará en el Bayern Múnich tras rechazar la oferta del Al-Hilal. James Rodríguez rechazó en 2025 una oferta millonaria del club Al-Taawoun.

rechazó en 2025 una oferta millonaria del club Al-Taawoun. Juan Guillermo Cuadrado rechazó en 2023 una propuesta de 8 millones de euros del Al-Shabab.