Tras la injerencia de Donald Trump en el Mundial, Gianni Infantino habló por primera vez: “Son situaciones aceptadas en las ligas más importantes del mundo”

El presidente de la FIFA, tajante sobre la criticas que ha recibido el Mundial 2026. Defendió su gestión a pesar de la injerencia de Trump.

La trama Folarin Balogun. La concentración de Irán en México. El árbitro Omar Artan desafectado por el Departamento de Inmigración de EE. UU. El Mundial 2026 estuvo plagado de polémicas y de una crítica general que apuntó como nunca contra Gianni Infantino. El presidente de la FIFA se defiende en un comunicado más que contundente.

“Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. ¡No hubo violencia, ni incidentes, la seguridad fue del 100%, solo alegría y felicidad!”, empezaba el mandamás de la FIFA por medio de sus redes sociales.

Negó cualquier problema en las sedes elegidas. Para Infantino, fue un Mundial plagado de momentos de orgullo y de diversidad total: “Mientras ustedes se escondían, nosotros exploramos las calles de Estados Unidos, México y Canadá hablando con aficionados, conectando con la gente y asegurando la seguridad de todos los aficionados de este deporte”.

“Siete millones de personas de más de 200 países alrededor del mundo disfrutaron del torneo alrededor de 16 fantásticas ciudades y estadios: Cero incidentes, cero hostilidad, cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y unión”, confirmaba igualmente un Gianni Infantino que rompe el silencio una semana después de que España festejase el triunfo ante Argentina.

Infantino y Trump, la relación más criticada del Mundial: GETTY

Como decimos, no fue un Mundial más. Hablamos de una edición criticada desde su formato. La elección de las sedes, la injerencia política en las fases finales del torneo e igualmente todo el contexto de arbitrajes visto de reojo generaron una edición de la Copa del Mundo que sufrió críticas como en pocas ocasiones. Ni en Qatar o Rusia hubo tantos señalamientos durante la ejecución del certamen.

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Infantino habló del caso Balogun

Es seguramente la parte más importante que tenía por dentro el comunicado de Infantino. La propia Casa Blanca confirmó que llamó al presidente de la FIFA para que Balogun no fuese castigado ante Bélgica en octavos de final. Infantino, lejos de arrepentirse de lo ocurrido, defiende que todo se dio bajo un marco legal de las propias direcciones de los torneos de Zúrich.

“Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican”, reflexiones de un Infantino que se puso los guantes ante el Mundial con más polémicas en décadas.

Datos claves

Gianni Infantino defendió el Mundial 2026 afirmando que hubo cero incidentes y violencia.

defendió el Mundial 2026 afirmando que hubo cero incidentes y violencia. Siete millones de personas asistieron al torneo organizado en 16 ciudades diferentes .

. Gianni Infantino justificó la intervención de la Casa Blanca en el caso Folarin Balogun.