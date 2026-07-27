150 millones por Luis Díaz: Esto haría ‘Lucho’ si llega la oferta del Al-Hilal al Bayern Múnich

El nombre de Luis Díaz vuelve a decir presente en el mundo de los rumores del mercado del fútbol. Esta vez los millones de Arabia Saudita podrían ponerlo a pensar, y ante una hipotética oferta que llegaría a los 150 millones de euros, ya se conció lo que haría ‘Lucho’. ¿Tiembla Bayern Múnich?

Luis Díaz llegaba al Mundial 2026 como la gran figura de la Selección Colombia, pero una temporada con más 4.000 minutos le terminó pasando factura. El extremo colombiano registró un gol y una asistencia hasta la eliminación contra Suiza en los octavos de final.

A pesar de no tener un gran nivel en el Mundial, se instaló el rumor que el Al-Hilal iría a la carga por ‘Lucho’ Díaz a pesar de que tiene contrato vigente con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029. Incluso, se habla que el equipo arabe pondría sobre la mesa 150 millones de euros. ¿Qué haría el extremo colombiano?

Esto haría Luis Díaz si llega Al-Hilal le ofrece 150 millones al Bayern por sus servicios

Luis Díaz lleva tres títulos en el Bayern. (Foto: Getty Images)

“Hubo rumores de que Al-Hilal está planeando una oferta de 150 millones de euros por Luis Díaz. Hablé con varias fuentes, incluidas fuentes cercanas al jugador. Algunos dicen que se queda al 100%. Pero también hay una facción que dice que al menos está en el radar de Al-Hilal y es uno de los nombres en su lista corta. No se puede decir en este momento si se hará una oferta al jugador o al Bayern. Creo que está fuera de toda duda que Luis Díaz se irá, especialmente porque Al-Hilal ya ha fichado a Summerville del West Ham“, dijo Florian Plettenberg del canal ‘Sky Sports’.

El salario que Luis Díaz ganaría en el Al-Hilal de Arabia Saudita

La diferencia sería de más de once millones de euros. Mientras ‘Lucho’ Díaz gana 14 millones brutos al año en Bayern Múnich, el periodista Sacha Tavolieri reportó que Al-Hilal le ofrecería un salario de 25 millones de euros netos por temporada.

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